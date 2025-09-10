為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從醫院到公園 台南YouBike新站點全都補齊

    騎乘YouBike適合漫遊台南古都。（記者洪瑞琴攝）

    騎乘YouBike適合漫遊台南古都。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/10 09:31

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公共自行車YouBike 2.0自去年2月正式上線以來，深受市民與旅客喜愛，至今累積騎乘人次已突破1000萬，顯示公共自行車已成為台南便捷且環保的代步工具，近期又新增9處站點，加大服務量能。

    交通局表示，近期持續擴增站點，以滿足民眾期待。新增據點包括柳營區奇美醫院站；東區的台南一中（民族路）站、裕忠路E41公園站及知事官邸生活館站；北區大豐公園站；安南區海南公園站；安平區石頭公園站；以及永康區的大灣信義站與龍中竹園二站，共計9處新站點，服務範圍更加綿密。

    局長王銘德指出，目前台南市已設置YouBike 2.0站點達615站，投放車輛數5300輛，其中廣受歡迎的YouBike 2.0E電輔車也已全數投入，總數達900輛。市府將持續加速建置，預計年底前可達625站、6200輛車的營運規模，進一步提升服務量能。

    他也提醒，民眾可搭配使用「TPASS行政院通勤月票」方案，享有YouBike前30分鐘免費的優惠。適逢中秋及雙十連假，歡迎民眾騎乘YouBike賞月、遊覽古都，體驗低碳慢遊的城市魅力。

    使用「TPASS行政院通勤月票」方案，享有YouBike前30分鐘免費的優惠。（記者洪瑞琴攝）

    使用「TPASS行政院通勤月票」方案，享有YouBike前30分鐘免費的優惠。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播