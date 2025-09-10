從醫院到公園 台南YouBike新站點全都補齊

騎乘YouBike適合漫遊台南古都。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/10 09:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公共自行車YouBike 2.0自去年2月正式上線以來，深受市民與旅客喜愛，至今累積騎乘人次已突破1000萬，顯示公共自行車已成為台南便捷且環保的代步工具，近期又新增9處站點，加大服務量能。

交通局表示，近期持續擴增站點，以滿足民眾期待。新增據點包括柳營區奇美醫院站；東區的台南一中（民族路）站、裕忠路E41公園站及知事官邸生活館站；北區大豐公園站；安南區海南公園站；安平區石頭公園站；以及永康區的大灣信義站與龍中竹園二站，共計9處新站點，服務範圍更加綿密。

局長王銘德指出，目前台南市已設置YouBike 2.0站點達615站，投放車輛數5300輛，其中廣受歡迎的YouBike 2.0E電輔車也已全數投入，總數達900輛。市府將持續加速建置，預計年底前可達625站、6200輛車的營運規模，進一步提升服務量能。

他也提醒，民眾可搭配使用「TPASS行政院通勤月票」方案，享有YouBike前30分鐘免費的優惠。適逢中秋及雙十連假，歡迎民眾騎乘YouBike賞月、遊覽古都，體驗低碳慢遊的城市魅力。

使用「TPASS行政院通勤月票」方案，享有YouBike前30分鐘免費的優惠。（記者洪瑞琴攝）

