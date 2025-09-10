「四軸主題跨域莓」解決草莓問題，東興國小入圍教學卓越獎金、銀質獎。圖為教學團隊。（校方提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕坐落於苗栗縣大湖鄉馬那邦山登山口旁的東興國小，學生家長多依賴栽種草莓維生，校方也以草莓為主題發展課程，發展「四軸主題跨域莓」解決草莓相關問題並思考「HOW」如何解決，近年來屢獲教育部獎項肯定，教學團隊也入選教學卓越獎金、銀質獎，基本上至少可獲銀質獎。

「深山偏遠，仍可激發學生潛力」東興國小校長陳亭儒說，東興國小地處偏遠，又位處海拔450公尺山腰，常面對教師流動問題，但教師們深植「HOW」精神，接棒傳遞培養學生。

至於「四軸主題跨域莓」課程則分為品客莓、科技莓、藝數莓、英閱莓，陳亭儒指出，大湖鄉知名的草莓產業離不開學生日常，故設計跨域課程，加上教育部數位學習深耕計劃支持，尊重學生不同天賦、培養孩子學會學習方法。

其中，品客莓為發揮客家好客精神，學生向遊客呈現草莓特色，在過程中提升語言與溝通能力；科技莓則運用物聯網、數據分析、AI技術，提升草莓種植和採摘效率和正確度，偏鄉學生可接受科技教育也培育興趣；藝數莓鼓勵學生思考如何行銷草莓，利用多種媒介推廣，提升交流能力；英閱莓鼓勵學生透過英語專題報告，讓偏鄉小孩不落後。

