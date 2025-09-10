為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏東市臨時攤販管理自治條例草案出爐 規劃四維路段設立

    屏東市舉辦市集，攤商將有相關規範。（記者葉永騫攝）

    屏東市舉辦市集，攤商將有相關規範。（記者葉永騫攝）

    2025/09/10 09:29

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市對於臨時攤販管理一直沒有訂定相關管理辦法，使得春節、特殊節慶的市集、夜市、商展等活動舉辦困難重重，引發屏東市民的關切，屏東市公所近期訂出屏東市臨時攤販集中場管理自治條例草案，今天送交屏東市民代表會審議，初步規劃在明鳳宮附近的四維路段設立，市代如何修正受到各界矚目。

    屏東市由於以往沒有訂定攤販管理相關辦法，因此從申請到核准限制相當多，也讓屏東市在春節及重大節慶往往沒有舉辦夜市集等活動，讓市民失望，屏東市長周佳琪去年突破做法，在永福路舉辦新春市集深受市民歡迎，但也引起市民代表質疑公平性，因為相關規定市集活動只要在馬路、公園等地區舉辦，只有公家機關可以申請舉辦，民間社團申請不得有商業行為，引發爭議，要求市公所要訂出相關的辦法和規劃，以活絡經濟。

    屏東市公所在這次市民代表臨時會中提出相關草案，請市代會審議，說明臨時攤販集中場限制在四維路的光明街到建民路段，也就是明鳳宮附近，至於如何辦理，營業時間等並沒有說明清楚，因此市代對於相關條例仍有不少意見。

    屏東市年節市集、夜市相關的舉辦，將訂出規範。（記者葉永騫攝）

    屏東市年節市集、夜市相關的舉辦，將訂出規範。（記者葉永騫攝）

    圖
    圖
