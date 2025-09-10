為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高中模考作文「媽媽是代理孕母」 律師轟：測試學生的唬爛功力？

    代理孕母議題在台灣長期引發爭議，近日大學北區模擬考作文卻以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發外界反彈。圖為示意圖。（資料照）

    代理孕母議題在台灣長期引發爭議，近日大學北區模擬考作文卻以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發外界反彈。圖為示意圖。（資料照）

    2025/09/10 13:14

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕代理孕母議題在台灣長期引發爭議，近日大學北區模擬考作文卻以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發外界反彈。對此律師林智群質疑，硬要把兩個不相干的事情混在一起，是要測試學生的「唬爛功力」嗎？作家李屏瑤也發文批評，題目已經假設媽媽是代理孕母，要求順著這個設定寫下去，沒有其他資訊跟選擇的餘地，也沒有辯證空間。其他網友也直呼：「到底題目是誰出的？」

    北北基公立高中三年級學生近日舉辦北區模擬考，作文題目卻以「我的媽媽是代理孕母」為命題，不僅涉及頗具爭議的議題，且題目並非「我對代理孕母的看法」，而是「我的媽媽是代理孕母」這種已經預設好立場的題目，試卷上所提供的範文更有許多句子引發質疑，像是「有些人想當媽媽，卻沒有機會，我只是把我有的，借給她用一下」、「一個女人決定用身體幫助另一個女人完成夢想」、「她是希望的化身，愛的延伸」等，引發許多批評。

    林智群在臉書發文指出，作文題目要嘛就「代理孕母」的申論，要嘛就「我的媽媽」的抒情文，結果北模硬要把兩個不相干的事情混在一起做「撒尿牛丸」。林智群質疑，媽媽去當代理孕母，是什麼日常生活會發生的事情嗎？要求學生寫這個，是要幹嘛？測試他們的唬爛功力嗎？

    林智群也強調，代理孕母的問題很複雜，就算是大人，也不見得可以處理得很好，你叫小孩子寫這個主題就算了，還要他們把這個主題跟媽媽扯在一起，你覺得小孩有辦法處理嗎？他也直言，如果真要這樣扯，那乾脆出「我哥哥鄭捷」、「我爸連戰」、「我爸柯文哲」，至少有話題性。

    李屏瑤對此也在臉書發文質疑，北模的作文題「我的媽媽是代理孕母」，已經假設你的媽媽是代理孕母，要你順著這個設定寫下去，沒有其他資訊跟選擇的餘地，也沒有辯證空間，地獄開局。

    李屏瑤對此也諷刺，「其實不如再大膽一點，出一題『我是中國人』。不要只是不把女人當人看，要試著不把所有人當人看，格局大一點，思路打開嘛！」

    在發文底下網友也紛紛批評，「到底是誰出的！誰讓這題目過的！」、「如果你看了它附上的作文範文，會無語問蒼天……」、「很多學生應該都覺得很不舒服吧，考試還要被議題強姦」、「看到這題最寫不下去的人，應該是自己的出生導致母親過世的學生」。

    針對有網友表示「我覺得出：如果生理男可以懷孕，你覺得這是個怎樣的世界～好像會很有趣呢」，李屏瑤也回應「讓他們生！自己生又跟自己姓！公平！」。對於前立委賴品妤指出「好險很多學生考完自己先出來罵這個題目了」，李屏瑤也直言：「對！好讚！」

    北北基公立高中三年級學生近日舉辦北區模擬考，作文題目卻以「我的媽媽是代理孕母」為命題，不僅涉及頗具爭議的議題，且題目並非「我對代理孕母的看法」，而是「我的媽媽是代理孕母」這種已經預設好立場的題目。（圖擷自網路）

    北北基公立高中三年級學生近日舉辦北區模擬考，作文題目卻以「我的媽媽是代理孕母」為命題，不僅涉及頗具爭議的議題，且題目並非「我對代理孕母的看法」，而是「我的媽媽是代理孕母」這種已經預設好立場的題目。（圖擷自網路）

    近日大學北區模擬考作文卻以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發外界反彈，範文更有許多句子引發質疑，像是「有些人想當媽媽，卻沒有機會，我只是把我有的，借給她用一下」、「一個女人決定用身體幫助另一個女人完成夢想」等。（圖擷自網路）

    近日大學北區模擬考作文卻以「我的媽媽是代理孕母」為題，引發外界反彈，範文更有許多句子引發質疑，像是「有些人想當媽媽，卻沒有機會，我只是把我有的，借給她用一下」、「一個女人決定用身體幫助另一個女人完成夢想」等。（圖擷自網路）

    圖
    圖
