北市外牆診斷接軌老屋整新 加速拉皮補助

建管處表示，完成外牆申報者可銜接都市更新處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），提升住戶申請便利性並強化建築物安全，圖為拉皮前範例。（台北市建管處提供）

2025/09/10 09:17

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市發展局2023年公告較高風險的建築物須於2026年底前完成外牆安全診斷及申報，但量大速度慢，且修繕費用龐大，台北市建築管理工程處為減輕住戶負擔，宣布已完成外牆申報者，可銜接都市更新處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），提升住戶申請便利性並強化建築物安全。

台北市不少建築物屋齡高，外牆常有磁磚剝落風險，一旦危及公共安全，依建築法可裁罰6萬元；建管處表示，為降低老舊社區大樓外牆修繕費用負擔，積極鼓勵社區以拉皮方式辦理外牆檢修，將來在完成外牆安全診斷檢查及申報後，採拉皮方式修繕外牆，可直接銜接申請都更處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），補助總工程經費8成或上限800萬元。

建管處處長虞積學強調，未來外牆維護除了原有局部修繕方式，整面修繕透過診斷後銜接整維補助機制，將能協助更多老舊建築物降低修繕成本、提升公共安全，也希望鼓勵民眾積極進行建物外牆檢查及申報。

建管處表示，完成外牆申報者可銜接都市更新處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），提升住戶申請便利性並強化建築物安全，圖為拉皮後範例。（台北市建管處提供）

