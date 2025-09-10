為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市外牆診斷接軌老屋整新 加速拉皮補助

    建管處表示，完成外牆申報者可銜接都市更新處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），提升住戶申請便利性並強化建築物安全，圖為拉皮前範例。（台北市建管處提供）

    建管處表示，完成外牆申報者可銜接都市更新處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），提升住戶申請便利性並強化建築物安全，圖為拉皮前範例。（台北市建管處提供）

    2025/09/10 09:17

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市發展局2023年公告較高風險的建築物須於2026年底前完成外牆安全診斷及申報，但量大速度慢，且修繕費用龐大，台北市建築管理工程處為減輕住戶負擔，宣布已完成外牆申報者，可銜接都市更新處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），提升住戶申請便利性並強化建築物安全。

    台北市不少建築物屋齡高，外牆常有磁磚剝落風險，一旦危及公共安全，依建築法可裁罰6萬元；建管處表示，為降低老舊社區大樓外牆修繕費用負擔，積極鼓勵社區以拉皮方式辦理外牆檢修，將來在完成外牆安全診斷檢查及申報後，採拉皮方式修繕外牆，可直接銜接申請都更處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），補助總工程經費8成或上限800萬元。

    建管處處長虞積學強調，未來外牆維護除了原有局部修繕方式，整面修繕透過診斷後銜接整維補助機制，將能協助更多老舊建築物降低修繕成本、提升公共安全，也希望鼓勵民眾積極進行建物外牆檢查及申報。

    建管處表示，完成外牆申報者可銜接都市更新處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），提升住戶申請便利性並強化建築物安全，圖為拉皮後範例。（台北市建管處提供）

    建管處表示，完成外牆申報者可銜接都市更新處「老屋整新補強補助申請案」（C套餐），提升住戶申請便利性並強化建築物安全，圖為拉皮後範例。（台北市建管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播