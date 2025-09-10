錯愕！「洄瀾鐵人三項」倒數1月突喊卡 選手痛罵：「花蓮國」不意外

已經舉行四年的花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，今年原訂在10月11日登場，但執行單位瘋三鐵公司今天突然在臉書粉專上宣布取消。（翻攝瘋三鐵臉書）

2025/09/10 09:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽已經舉行4年，今年原訂10月11日登場，但執行單位「瘋三鐵公司」今天（10日）賽前一個月突然透過臉書粉專宣布：「因花蓮相關權責單位有其他考量，要求賽事延期舉辦。但多方考量下決定取消洄瀾鐵人三項賽事，費用將全額退費或轉至台南或蘭陽場次。」消息傳出留言一片罵聲「花蓮國不意外」、「以後誰敢在花蓮辦活動」，對此，主辦單位花蓮縣體育會目前尚無正式說法。

2025年花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽預計在10月11日在登場，主辦單位為花蓮縣體育會，執行單位為瘋三鐵股份有限公司，去年第四屆活動吸引近千名國內選手參加，賽事包括游泳、單車與跑步3個具高度挑戰項目，選手須獨力完成游泳1.9公里、自行車90公里，以及半程馬拉松21.1公里，總長達113公里，主場在花蓮鯉魚潭及花東公路台九線，今年1月開始報名。

請繼續往下閱讀...

不過執行單位瘋三鐵公司今天在臉書粉專上公告：「洄瀾鐵人三項瘋三鐵已做好活動相關前置作業，但近期因花蓮相關權責單位有其他考量，要求賽事延期舉辦。多方考量下決定取消洄瀾鐵人三項賽事，選手可採取下列2種方式處理。全額退費、轉至其他場次（台南或蘭陽），轉場若有不足的價差不需另補費用，若是有多的差額則會退差額給您。感謝大家的支持，我們會繼續努力。」

貼文一出下方許多選手留言批：「花蓮的旅館都用booking訂完了，還不能退費的」、「花蓮國又搞這套」、「台東那一次有要求主辦單位延期的？還在賽事前一個月？」、「難怪，沒人想去花蓮辦賽事」、「畢竟2024年有位65歲選手溺水」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法