    防寵物鳥飛失 新北推出「非犬貓類寵物登記制度」並贈好康

    動保處與多個協會、特定寵物業者與動物醫院，共同設立「非犬貓類寵物登記站」提供登記服務。（新北市動保處提供）

    動保處與多個協會、特定寵物業者與動物醫院，共同設立「非犬貓類寵物登記站」提供登記服務。（新北市動保處提供）

    2025/09/10 09:04

    〔記者黃子暘／新北報導〕寵物與地方社團經常可見到飛失寵物鳥被人拾獲或協尋的貼文，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，新北每年受理約2500件鳥禽救援案件，其中約有50件是寵物鳥，許多案例皆因飛失導致，為降低寵物走失、棄養情形，市府推出「非犬貓類寵物登記制度」，即日起至年底，完成登記者即可享有多種好康，前500名登記贈新北幣300點、寵物往生後免費集體火化及樹葬服務。

    動保處說，寵物鳥一旦飛失，往往難以自行返家，但也有部分案例憑藉腳環讓寵物成功返回主人身邊，呼籲飼主完成晶片及腳環登；為方便飼主就近完成登記，動保處與愛鼯協會、台灣鳥寶救援協會、台灣流浪兔保護協會，以及多家特定寵物業者與動物醫院，共同設立「非犬貓類寵物登記站」提供登記服務，也可透過「寵物登記管理資訊網」查詢完整寵登站據點。

    動保處指出，提醒民眾如為家中非犬貓毛寶貝寵物登記，可至特定的「非犬貓寵物登記站」，完成寵物登記即可獲得新北幣300元（1點等同1元），可用於四大超商、部分夜市、市場攤販、合作店家與數位平台消費。

    動保處表示，盼藉此強化飼主責任意識，建立珍視生命的飼養文化，人為飼養的寵物在野外缺乏謀生能力，逃逸後往往因飢寒或遭天敵攻擊而難以存活，呼籲市民踴躍為家中鳥禽、兔類、鼠類或其他特殊寵物辦理登記。

    動保處與多個協會、特定寵物業者與動物醫院，共同設立「非犬貓類寵物登記站」提供登記服務。（新北市動保處提供）

    動保處與多個協會、特定寵物業者與動物醫院，共同設立「非犬貓類寵物登記站」提供登記服務。（新北市動保處提供）

    圖
    圖
