陽明戲院2019年拆除後 士林夜市文林路周邊沒落

陽明戲院過去周邊有不少小吃攤聚集，生意也好得嚇嚇叫。（資料照）

2025/09/10 09:07

〔記者楊心慧／台北報導〕位於士林夜市核心的「陽明戲院」，曾是學生相約觀影、攤販聚集的人潮引擎，但隨著 2019 年拆除，文林路段逐漸冷清、店家苦撐。如今即將重啟動工，地方居民與商家盼望它能重現昔日榮景，不僅延續世代回憶，更為夜市帶來新的文化與商業活力。

位於士林夜市的「陽明戲院」，有著地利之便，學生放學後常相約買雞排進去看電影，院外從原本的幾個小攤子，開始越來越多攤，文林路一帶因此人潮絡繹不絕，過去小吃攤包括知名豪大大雞排、士林大香腸、馬鈴薯等，如今已轉到他處，生意也不如以往。

陽明戲院不只是娛樂場域，更是夜市與社區的重要核心，然而隨著時代變遷，在2019年拆除走入歷史，拆除後士林夜市的文林路段也逐漸走向沒落。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山受訪表示，過去陽明戲院觀影後的人潮，會順勢湧入夜市覓食、購物，形成完整的娛樂消費鏈，但戲院拆除後，文林路段逐漸冷清，僅剩部分老店苦苦支撐，與慈諴宮周邊相比，文林路段顯得格外蕭條，招牌褪色、店面空租，甚至成為房東與租客間難以解套的困境。

蘇文山指出，如今聽到即將重啟動工的消息令人振奮，不少在地居民與影迷心中都燃起了期待，對長輩來說，那是青春歲月的回憶，對年輕世代而言，則希望這裡能結合多廳院線、餐飲與文創空間，打造一處融合娛樂與生活的聚點，商家們更冀望新戲院能重新帶動文林路的人潮、再度恢復繁華。

