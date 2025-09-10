獨家》士林「陽明戲院」改建夜市商場擬重啟動工 最快2028年完工

陽明戲院2019拆除後，遲遲未動工，如今擬重啟動工，建管處上個月已通過重新申請建照。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區「陽明戲院」於2019年熄燈，將興建地下2層、地上8層的商業大樓，其中包含商場、餐廳、戲院等，原預計2022年完工，未料卻遇到新冠肺炎疫情導致延宕，建照早已過期，但近期施工單位重新申請工期展延，並辦理變更設計；據了解，若審查順利，預計最快可在2028年完工。

位於士林文林路113號的陽明戲院1955年5月15日開幕，是台北早期的老戲院，民國六、七十年代，陽明、光華、立峰、民族等戲院是台北市三大戲院，更是民眾約會的好去處，不過隨著天母華納威秀、大直美麗華出現，老戲院逐漸關門，「陽明戲院」則於2019年9月15日熄燈，更是所有「老戲院」中，最後一間關門的。

陽明戲院屬士林夜市首件都更案，早在2013年就已申請都更，共有士林區光華段四小段282、347-6地號等2筆土地，採協議合建方式，範圍為安平街以南、大東路以東、文林路101巷以北、文林路以西的區域，總面積385.1坪，更新後估規劃1棟地上8層、地下2層的建物。

台北市都市發展局2018年核定都市更新事業計畫及建照、拆除執照，預計興建地上8層、地下2層建物；一、二樓為商場，三樓為餐飲業，四至八樓為電影院，共10個影廳，原預計2022年5月完工，卻因疫情緣故，工程延宕至今，建照也已過期。據了解，近期業主擬重新動工，在設計上做小更動，也因此還辦理變更設計程序。

台北市建管處證實，陽明戲院於今年5月2日辦理變更設計程序，至於申請增加建築工程期限已在8月12日同意增加31個月工期，也就是到2027年12月23日；另外，變更設計的部分在今年6月9日通知補正，目前申請人及設計建築師尚未補正完成。

台北市都更處受訪表示，業者申請建築設計變動，更新後建物樓層由8層變更為9層、取消4至7層夾層，變更部分樓層樓高及使用用途、新增1輛機車停車位，併同調整容積及樓地板面積、景觀設計等內容。

陽明戲院於1955年5月15日開幕，是台北市第一批老戲院。（資料照）

