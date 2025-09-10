為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    墾丁海域混濁因造林復育 屏東林業分署喊冤

    屏東分署稱海域混濁主因來自極端降雨、自然坡地崩塌及海流擾動，與造林作業無關。（屏東分署提供）

    2025/09/10 08:59

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期墾丁沿岸海域水色混濁，珊瑚生態遭泥水覆蓋嚴重，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）經過調查，質疑部分區域指向林業及自然保育署屏東分署的銀合歡移除與造林作業，屏東分署嚴正澄清，強調造林為生態復育而非開發工程，與海域混濁無關，主因是極端降雨造成。

    屏東分署表示，自十年前每年召開平台會議，聯合恆春半島29個土地管理機關，推動移除外來入侵樹種銀合歡，並依土地用途進行植生造林或復育，旨在恢復森林生態與提升水土保持功能。作業過程嚴格執行水土保持措施，如設置緩衝帶、排水導流及護坡工法，減少坡地裸露時間。分署強調，造林地點距海岸逾400公尺，且今年6月已完工，植被逐步覆蓋，與近期海域混濁無直接關聯。

    墾管處指出，南灣海域泥砂增加，初步研判與連日豪雨、核三廠光電場域設置及造林整治工程有關，但非單一因素。眺石海域混濁則直接指向上方造林區沖刷效應。屏東分署反駁，稱海域混濁主因來自極端降雨、自然坡地崩塌及海流擾動，與造林作業無關。分署並表示，船帆石及合界海域的泥流問題純屬豪雨引發的短期天候現象，與光電工程無涉。

    墾管處已函請屏東縣府水土保持單位調查，並要求核三廠及屏東分署加強防範；屏東分署重申，將持續推動外來樹種移除與復育造林，兼顧水土保持與生態安全，確保森林永續功能。

