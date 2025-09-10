為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    黃頭鷺群飛秀2小時14群飛越 遊客驚呼連連

    黃頭鷺來了，雲林樟湖縣道149甲線旁即可觀賞到一群接著一群，成千上萬隻飛越壯觀景象。（洪姓村民提供）

    黃頭鷺來了，雲林樟湖縣道149甲線旁即可觀賞到一群接著一群，成千上萬隻飛越壯觀景象。（洪姓村民提供）

    2025/09/10 08:55

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕黃頭鷺來了，9月以來許多遊客在雲林古坑樟湖目睹到成千上萬隻成群的黃頭鷺飛越清水溪山谷壯觀景象，遊客用手機拍下牠們因地形、風向變化隊形宛如白龍、鯨魚，驚呼聲不斷。

    黃頭鷺是台灣平地、中海拔淺山區很常見，早期農村社會牛耕田時常見黃頭鷺站在牛背上又被稱「牛背鷺」，每年入秋後北部的黃頭鷺會往南遷度冬，隔年再北返，在中部牠們會沿著清水溪經南投竹山、雲林樟湖、嘉義太興村。

    樟湖村民表示，每年9月至10月底在樟湖村縣道149甲線旁往清水溪山谷看，就可觀賞到成千上萬隻黃頭鷺飛越，前幾天從下午4點多到6點多，一群接著一群，有遊客記錄2個小時大約有14群飛過，每群都有數百隻，十分壯觀。

    遊客形容說，黃頭鷺飛越隊形都不太一樣，有像白龍在空中飛騰、也有像鯨魚在空中遨遊，看著牠們隨地形、風向變化隊形很有趣。

    樟湖村說，9月到10月底只要不下雨，雨勢不大，下午2、3點到5、6點是樟湖觀賞黃頭鷺飛越最佳時間點。

    黃頭鷺來了，雲林樟湖縣道149甲線旁即可觀賞到一群接著一群，成千上萬隻飛越壯觀景象。（洪姓村民提供）

    黃頭鷺來了，雲林樟湖縣道149甲線旁即可觀賞到一群接著一群，成千上萬隻飛越壯觀景象。（洪姓村民提供）

