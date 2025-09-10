日本楓紅再延遲 鄭明典曝台灣海溫「紅色系」像夏季拉長了

前氣象局局長鄭明典今上午發文指出，海溫雖然開始下降了，但降得比氣候平均慢，導致目前海溫仍目前比氣候平均高！（圖擷自臉書）

2025/09/10 10:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期受太平洋高壓持續影響，台灣天氣持續高溫炎熱，前氣象局長鄭明典今上午發文指出，海溫雖然開始下降了，但降得比氣候平均慢，導致目前海溫仍比氣候平均高！「日本氣象株式會社」日前也分享，今年楓葉見紅時間再度延遲，預估東京、大阪等地要到11月底、12月初才會是最佳觀賞時間（見頃），京都楓葉甚至要等到接近12月中。

鄭明典在臉書PO出一張海溫距平圖並表示，雖然海溫開始下降了，但是降得比氣候平均慢，所以這張海溫距平圖顯示正值，表示現在的海溫比氣候平均高！

請繼續往下閱讀...

鄭明典說明，在日本周邊是長期的高於平均值，台灣附近海溫在不久前稍微顯現藍色系，現在又回到紅色系。他也提到，海溫降溫慢，和北風或北方天氣系統尚不活躍有關，這對一般人來說，感覺就是夏季拉長了！

「日本氣象株式會社」近日也分享，受到全球暖化影響，今年日本各地最佳賞楓時間均會延遲，目前預估包含東京、大阪等地要到11月底、12月初才會進入最美賞楓時刻，京都楓葉甚至要到接近12月中才會是最佳觀賞時間（見頃）。

「日本氣象株式會社」近日分享，受到全球暖化影響，今年日本各地最佳賞楓時間均會延遲，目前預估包含東京、大阪等地要到11月底、12月初才會進入最美賞楓時刻，京都楓葉甚至要到接近12月中才會見頃。（圖擷自「日本氣象株式會社」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法