為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本楓紅再延遲 鄭明典曝台灣海溫「紅色系」像夏季拉長了

    前氣象局局長鄭明典今上午發文指出，海溫雖然開始下降了，但降得比氣候平均慢，導致目前海溫仍目前比氣候平均高！（圖擷自臉書）

    前氣象局局長鄭明典今上午發文指出，海溫雖然開始下降了，但降得比氣候平均慢，導致目前海溫仍目前比氣候平均高！（圖擷自臉書）

    2025/09/10 10:15

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期受太平洋高壓持續影響，台灣天氣持續高溫炎熱，前氣象局長鄭明典今上午發文指出，海溫雖然開始下降了，但降得比氣候平均慢，導致目前海溫仍比氣候平均高！「日本氣象株式會社」日前也分享，今年楓葉見紅時間再度延遲，預估東京、大阪等地要到11月底、12月初才會是最佳觀賞時間（見頃），京都楓葉甚至要等到接近12月中。

    鄭明典在臉書PO出一張海溫距平圖並表示，雖然海溫開始下降了，但是降得比氣候平均慢，所以這張海溫距平圖顯示正值，表示現在的海溫比氣候平均高！

    鄭明典說明，在日本周邊是長期的高於平均值，台灣附近海溫在不久前稍微顯現藍色系，現在又回到紅色系。他也提到，海溫降溫慢，和北風或北方天氣系統尚不活躍有關，這對一般人來說，感覺就是夏季拉長了！

    「日本氣象株式會社」近日也分享，受到全球暖化影響，今年日本各地最佳賞楓時間均會延遲，目前預估包含東京、大阪等地要到11月底、12月初才會進入最美賞楓時刻，京都楓葉甚至要到接近12月中才會是最佳觀賞時間（見頃）。

    「日本氣象株式會社」近日分享，受到全球暖化影響，今年日本各地最佳賞楓時間均會延遲，目前預估包含東京、大阪等地要到11月底、12月初才會進入最美賞楓時刻，京都楓葉甚至要到接近12月中才會見頃。（圖擷自「日本氣象株式會社」）

    「日本氣象株式會社」近日分享，受到全球暖化影響，今年日本各地最佳賞楓時間均會延遲，目前預估包含東京、大阪等地要到11月底、12月初才會進入最美賞楓時刻，京都楓葉甚至要到接近12月中才會見頃。（圖擷自「日本氣象株式會社」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播