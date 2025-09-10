先剪才能丟棉被進垃圾車挨批擾民 台東環保局出招：折成45公分以下也行

台東環保局規定舊棉被要先剪成45公分以下才能丟垃圾車挨批擾民後，規定折成45公分以下也行。（記者黃明堂攝）

2025/09/10 08:27

〔記者黃明堂／台東報導〕受限於台東焚化爐爐口大小，民眾丟棉被要先剪成45公分以下才能丟進垃圾車，挨批擾民，家裡的剪刀也難以剪棉被！縣議員蔡玉玲要求提出應對之策，環保局昨天提出的對策是，棉被折疊成45公分以下也行，再不行，也能請撥打所在鄉鎮市清潔隊電話，預約大型廢棄物收運，由清潔隊在指定時間地點協助清運。

不過，民眾認為，厚重棉被要折到長寬高都不超過45公分，挑戰性很大，恐怕連每天要求內務的阿兵哥都很難做到，預約大型垃圾收運則是要付費，只能等到每年過年之前的免費收運了。

家中舊棉被要丟垃圾車常面臨拒收，被要求先剪小，民眾剪到手痛起泡，批評這種規定太擾民。環保局表示，在日常生活中，物品汰換在所難免，無論是老舊沙發、床墊、棉被、枕頭與大型玩偶等，這類體積龐大或材質特殊的廢棄物，容易使垃圾車壓縮機卡頓影響人員安全，不適合與一般垃圾一同丟棄，提醒民眾可請鄉鎮市清潔隊協助清運，共同維護居家環境。

環保局表示，民眾若需將不用的棉被、枕頭直接丟進垃圾車收運，需裁切成長寬高各45公分以內，或折疊成45公分以內尺寸並綁緊固定，再交給垃圾車收運。若無法裁切或折疊縮減體積，可撥打所在鄉鎮市清潔隊電話，預約大型廢棄物收運，由清潔隊在指定時間地點協助清運。

