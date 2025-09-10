為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    先剪才能丟棉被進垃圾車挨批擾民 台東環保局出招：折成45公分以下也行

    台東環保局規定舊棉被要先剪成45公分以下才能丟垃圾車挨批擾民後，規定折成45公分以下也行。（記者黃明堂攝）

    台東環保局規定舊棉被要先剪成45公分以下才能丟垃圾車挨批擾民後，規定折成45公分以下也行。（記者黃明堂攝）

    2025/09/10 08:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕受限於台東焚化爐爐口大小，民眾丟棉被要先剪成45公分以下才能丟進垃圾車，挨批擾民，家裡的剪刀也難以剪棉被！縣議員蔡玉玲要求提出應對之策，環保局昨天提出的對策是，棉被折疊成45公分以下也行，再不行，也能請撥打所在鄉鎮市清潔隊電話，預約大型廢棄物收運，由清潔隊在指定時間地點協助清運。

    不過，民眾認為，厚重棉被要折到長寬高都不超過45公分，挑戰性很大，恐怕連每天要求內務的阿兵哥都很難做到，預約大型垃圾收運則是要付費，只能等到每年過年之前的免費收運了。

    家中舊棉被要丟垃圾車常面臨拒收，被要求先剪小，民眾剪到手痛起泡，批評這種規定太擾民。環保局表示，在日常生活中，物品汰換在所難免，無論是老舊沙發、床墊、棉被、枕頭與大型玩偶等，這類體積龐大或材質特殊的廢棄物，容易使垃圾車壓縮機卡頓影響人員安全，不適合與一般垃圾一同丟棄，提醒民眾可請鄉鎮市清潔隊協助清運，共同維護居家環境。

    環保局表示，民眾若需將不用的棉被、枕頭直接丟進垃圾車收運，需裁切成長寬高各45公分以內，或折疊成45公分以內尺寸並綁緊固定，再交給垃圾車收運。若無法裁切或折疊縮減體積，可撥打所在鄉鎮市清潔隊電話，預約大型廢棄物收運，由清潔隊在指定時間地點協助清運。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播