本週各地持續高溫炎熱 下週首波東北季風報到

2025/09/10 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，本週受太平洋高壓影響，各地持續高溫炎熱，午後西部地區及東部山區仍有局部短暫陣雨或雷雨。至於入秋首波東北季風下週將會報到，預估北部及東北部將會有多雲短暫陣雨以及局部強陣風，氣溫也將至少下降2至4度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週台灣天氣持續由太平洋高壓主宰，各地大多為高溫炎熱、多雲到晴，午後西部地區及東部山區仍有局部短暫陣雨或雷雨機會。

「林老師氣象站」表示，根據今晨歐洲及美國模式模擬顯示，下週環境配置將有明顯的變化，預估18日（下週四）前後，入秋首波東北季風報到，迎風面的北部及東北部將轉為多雲短暫陣雨以及局部強陣風的天氣；氣溫至少下降2至4度，秋天的味道也愈來愈濃了！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地多雲時晴，白天偏熱。太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，擴及部分平地，有局部較大雨勢。各地區氣溫為：北部24至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，明日至下週日受「太平洋高壓」逐漸增強影響，各地晴朗白天偏熱，山區午後偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，並會擴及少部分平地。下週一水氣略增，持續白天偏熱，午後降雨範圍略擴大。下週二水氣減少，各地晴朗，白天偏熱；午後山區偶有局部少量降雨的機率。

