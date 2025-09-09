為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園市重陽禮金砸9億 逾39.5萬人至少領2500 人瑞可領2萬

    桃園市政府社會局月前辦理敬老活動。（桃園市社會局提供）

    2025/09/09 23:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕今天是國曆9月9日，卻不是99重陽節，重陽節指的是農曆9月9日，今年因閏6月，重陽節落在國曆10月29日。桃園市政府社會局表示，在重陽節當日已滿65歲的市民或已滿55歲的原住民，並設籍本市達6個月且有居住事實者，或經衛生福利部「馬偕計畫」審核通過，並居留桃園市的外國籍人士，得領取重陽禮金，概估符合資格者逾39萬5000人，以每人至少2500元計算，總發放金額約9億元。

    社會局老人福利科長曹姵妏表示，桃園市重陽禮金的發放方式，包括未滿99歲者，每位長者發放2500元，由各行政區區公所於重陽節前5日，匯入其郵局或指定金融機構帳戶。但有特殊原因，經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金；年滿99歲者，每位長者發放2萬元，由區公所指派代表發放現金；年滿100歲者，每位長者發放2萬元，由社會局或區公所指派代表發放。社會局概估滿99歲以上長者約680人。

    曹姵妏說，社會局今年結合民政、體育、文化、觀光旅遊等局處規劃系列重陽敬老活動，齊祝長輩們身體健康、幸福長久「呷百二」，預計這個月16日公布活動內容，另訂10月18日在市府辦理長青敬老楷模表揚活動，感謝獲獎長青楷模用自己的人生閱歷為桃園做出貢獻，以及獲獎敬老楷模、敬老企業及高齡志工夥伴為桃園的長輩們盡心服務。

