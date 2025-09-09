培育在地人才 中捷與中台灣6大學簽署MOU

中捷與中台灣大學系統6所大學簽署合作備忘錄。（記者蔡淑媛攝）

2025/09/09 23:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運公司今日與中台灣大學系統6所大學，包括逢甲、東海、靜宜、亞洲、中山醫學大學及中國醫藥大學簽署合作備忘錄，共同宣告攜手培育在地軌道人才，期許透過學用合一模式，讓6校成為中捷堅實的後盾。

中捷公司董事長顏邦傑與逢甲大學校長王葳、東海大學校長張國恩、靜宜大學副校長楊昭順、亞洲大學副校長施能義、中山醫學大學副校長宋賢穎及中國醫藥大學副校長薛博仁，在中市秘書長府黃崇典見證下，一同簽署「產學接軌、捷出未來」合作備忘錄，未來中捷將安排專業講師至學校開設軌道專業課程，協助學生奠定專業基礎，提升就業競爭力。

顏邦傑說明，此次合作契機源自中捷與逢甲大學在智慧軌道運輸學分學程上的交流與合作基礎，進一步推展至中台灣大學系統各校，期盼藉由產學協力，透過跨校選修課程，共同培育在地軌道人才，進而延伸跨領域技術交流與合作，為捷運產業及城市發展注入新動能。

逢甲大學王葳則說，此次合作拓展學生在校的學習機會，也為學生未來開創更多元的職涯道路，期盼能為軌道產業注入新動能、孕育屬於中部地區的在地專業人才；張國恩期待這次的合作不僅有助於學生的專業養成，更能讓知識與實務緊密結合，厚植台中在地的人才實力。

宋賢穎表示，中山醫大除了在目前合作基礎外，未來願意在職業安全衛生專業領域，提供智慧交通、健康城市與永續發展的協助。

中捷與中台灣大學系統6所大學，啟動產學合作。（記者蔡淑媛攝）

