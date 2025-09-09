為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    為台灣爭光！桃市壽山高中拔河隊世錦賽勇摘2金3銀

    桃市壽山高中拔河隊在世界盃勇摘2金3銀，為台灣爭光！（壽山高中提供）

    桃市壽山高中拔河隊在世界盃勇摘2金3銀，為台灣爭光！（壽山高中提供）

    2025/09/09 23:12

    〔記者李容萍／桃園報導〕已是台灣「拔河名校」之一的桃園市立壽山高中拔河隊，再度在國際舞台大放異彩！壽山拔河健兒在校長黃華彩與教練林家維帶領下，於9月4日至7日在英國諾丁漢大學舉行的世界盃拔河比賽中，展現驚人韌性與團隊默契，取得2金3銀優異成績，為桃園也為台灣爭光。

    市府教育局副局長賴銀奎今（9）日表示，壽山高中拔河隊長期投入嚴謹訓練，選手們即使練到雙手破皮、流血、長繭仍忍痛苦練，展現強健體能與扎實技術，以及團隊默契與心理韌性。比賽過程中全力以赴，面對來自南非、英國等各國強隊，始終保持冷靜與專注。尤其在錦標賽的四強戰，隊伍在「兩犯在身」的不利局勢下仍能穩定心態、精準執行戰術，展現出心理素質與團隊信任的最佳典範，最終成功逆轉，摘下冠軍及佳績。

    賴銀奎轉述教練林家維的話提到，此賽事不僅考驗選手體能，更挑戰他們在高壓環境下的心理承受力與策略執行力，「比賽中最困難的不是對手的力量，而是在壓力下能否堅守戰術、互相信任。選手們能夠在關鍵時刻保持冷靜、精準配合，正是團隊取得佳績的關鍵因素。」

    黃華彩在越洋通訊中，感謝鶯歌國中教練沈佳祥及國中端選手的協助與努力，這次的優異成績離不開他們的共同付出與合作，強調「這份榮耀屬於所有隊員及支持單位的努力付出」。另感謝民間企業如華歌爾集團、大耀建設開發集團、春虹建設，以及桃園龜山仁德宮、桃園慈護宮、林口竹林山寺等宮廟熱心支持，讓隊伍得以專注訓練、全力備戰。

    桃市壽山高中拔河隊在世界盃勇摘2金3銀，為台灣爭光！（壽山高中提供）

    桃市壽山高中拔河隊在世界盃勇摘2金3銀，為台灣爭光！（壽山高中提供）

    熱門推播