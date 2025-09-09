為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園城市紀錄片徵選得獎作品 13日至28日放映

    桃園市長張善政（左2）頒獎頒發紀錄片培訓學員簡嫚君（左1起）、葉治芳、林則谷3人作品優秀獎金。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（左2）頒獎頒發紀錄片培訓學員簡嫚君（左1起）、葉治芳、林則谷3人作品優秀獎金。（記者李容萍攝）

    2025/09/09 22:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局主辦「2024-2025桃園城市紀錄片徵選」將自13日至28日，在中壢光影電影館、桃園統領威秀影城，放映學員作品。今年也首度與台北、新北市文化局、基隆市文化觀光局合作，推出「城市四重奏」聯合主題片單，有「戀戀家園」、「大城歌仔」、「再見大我」、「回流」、「我家後面有砲台」等紀錄片，展現4市紀錄片的特色與能量。

    桃園市長張善政今（9）日下午出席頒獎典禮暨影展開幕記者會，肯定培訓學員歷經半年課程完成10部題材豐富、風格多元的紀錄片作品，會中頒發學員結業證書，以及進階組首獎葉治芳「屋舍上的葉仔花」獎金10萬元、基礎組首獎簡嫚君「那裡魔神仔很多你還要回去」獎金10萬元、評審團推薦獎林則谷「As-salāmu ʿalaykum」獎金5萬元。

    張善政表示，紀錄片在各大影展中都占有一席之地，桃園正值快速發展階段，更需要透過影像如實捕捉城市的變遷與故事，城市紀錄片對桃園具有深遠意義，是城市重要文化基石。本屆共有10組學員順利結業，未來期盼他們能在影視領域持續發光發熱，成為守護城市記憶的重要力量。

    計畫主持人曹文傑提到，紀錄片是記錄城市最深刻且重要的發聲管道，歷屆學員作品屢獲肯定，更成功入選金馬創投會議等重要平台，展現專業實力。影展不僅是市民共享的文化盛會，更是培育專業導演的重要基地。

    影展策展人鍾佩樺也說，今年影展主題另規劃「紀錄記憶這回事—攝影機前後」、「紀錄記憶這回事—我們這樣說故事」、「多元・新生」及「城市四重奏」等單元，希望透過這些主題的影視片單，讓更多人可以深度探索這些拍攝紀錄，體驗一座城市記憶的特色與潛力。

    桃園市長張善政（中）等人出席2024-2025桃園城市紀錄片培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（中）等人出席2024-2025桃園城市紀錄片培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會。（記者李容萍攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播