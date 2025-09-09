桃園城市紀錄片徵選得獎作品 13日至28日放映

桃園市長張善政（左2）頒獎頒發紀錄片培訓學員簡嫚君（左1起）、葉治芳、林則谷3人作品優秀獎金。（記者李容萍攝）

2025/09/09 22:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局主辦「2024-2025桃園城市紀錄片徵選」將自13日至28日，在中壢光影電影館、桃園統領威秀影城，放映學員作品。今年也首度與台北、新北市文化局、基隆市文化觀光局合作，推出「城市四重奏」聯合主題片單，有「戀戀家園」、「大城歌仔」、「再見大我」、「回流」、「我家後面有砲台」等紀錄片，展現4市紀錄片的特色與能量。

桃園市長張善政今（9）日下午出席頒獎典禮暨影展開幕記者會，肯定培訓學員歷經半年課程完成10部題材豐富、風格多元的紀錄片作品，會中頒發學員結業證書，以及進階組首獎葉治芳「屋舍上的葉仔花」獎金10萬元、基礎組首獎簡嫚君「那裡魔神仔很多你還要回去」獎金10萬元、評審團推薦獎林則谷「As-salāmu ʿalaykum」獎金5萬元。

張善政表示，紀錄片在各大影展中都占有一席之地，桃園正值快速發展階段，更需要透過影像如實捕捉城市的變遷與故事，城市紀錄片對桃園具有深遠意義，是城市重要文化基石。本屆共有10組學員順利結業，未來期盼他們能在影視領域持續發光發熱，成為守護城市記憶的重要力量。

計畫主持人曹文傑提到，紀錄片是記錄城市最深刻且重要的發聲管道，歷屆學員作品屢獲肯定，更成功入選金馬創投會議等重要平台，展現專業實力。影展不僅是市民共享的文化盛會，更是培育專業導演的重要基地。

影展策展人鍾佩樺也說，今年影展主題另規劃「紀錄記憶這回事—攝影機前後」、「紀錄記憶這回事—我們這樣說故事」、「多元・新生」及「城市四重奏」等單元，希望透過這些主題的影視片單，讓更多人可以深度探索這些拍攝紀錄，體驗一座城市記憶的特色與潛力。

桃園市長張善政（中）等人出席2024-2025桃園城市紀錄片培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會。（記者李容萍攝）

