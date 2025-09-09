民航局致函ICAO表達出席意願 交通部長將投書籲國際支持

交通部民用航空局（見圖）致函正式表達出席國際民航組織（ICAO）第42屆大會意願。（記者蔡昀容攝）

2025/09/09 22:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕國際民航組織（ICAO）第42屆大會9月23日至10月3日將於加拿大蒙特婁舉行。交通部民用航空局已致函正式表達出席意願，交通部長陳世凱也將投書媒體呼籲國際社會支持台灣參與ICAO。

交通部民航局長何淑萍已致函ICAO理事會主席Salvatore Sciacchitano，正式表達盼受邀出席意願。交通部長陳世凱亦已撰擬專文，將在外交部及各駐館處協助下投書媒體，呼籲國際社會支持臺灣參與ICAO，以促成ICAO全球民航治理的完整性。

ICAO以連結全世界、建構安全、永續的全球民航體系為願景，並致力發展民航政策標準，以提供所有利益關係者國際民航重要平台為使命。

民航局表示，為展現台灣參與ICAO決心，並掌握重要民航議題發展，今年仍將由民航局組團前往加拿大，籲請各國及民航相關國際組織支持我專業、有意義參與ICAO，並把握機會與其進行雙邊會談、感謝其長期支持與協助、尋求與其民航技術合作、交流機會等。

民航局表示，我方管轄的台北飛航情報區（Taipei FIR），負責龐大的空中交通流量，且位處東北亞與東南亞空中交通要衝，是維繫亞太區域航空安全的關鍵角色。台灣克盡維護飛安職責，盡力符合ICAO標準及建議措施，並積極扮演亞太區飛航流量管理樞紐的角色，有效提升飛航服務效率與安全，為區域空運發展帶來助益。

民航局重申，常年以來致力確保Taipei FIR維持最高飛安標準及最佳服務水準，全力遵守ICAO相關標準及建議措施，呼籲ICAO應讓台灣參與，使台灣得以持續以國際民航社群「優等生」身分，對國際民航社群做出貢獻。

