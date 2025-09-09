民眾爭相讓猩猩看手機 中國動物園出面禁止原因曝

動物園示警，切勿讓猩猩看手機，長期下來恐影響視力，進而導致情緒焦躁。（圖擷取自微博）

2025/09/09 22:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕先前中國上海動物園猩猩「叮叮」專注看手機畫面的神情，在網路上爆紅，遊客到動物園紛紛將手機湊近叮叮。近日園方提醒遊客，不要再給叮叮看手機，因為長期下來可能使其視力退化，眼睛受損猩猩無法表達下，恐導致牠情緒變得焦躁，進而引發其他健康問題。

綜合媒體報導，叮叮是上海野生動物園飼養的一隻黑猩猩，生於2023年1月19日。在2025年4月15日，其因一段乖巧喝奶的影片在網路上爆紅，成為「網紅明星」。而前陣子民眾遞出手機，其專注盯著看的超萌神情，又再次掀起討論度，更有遊客為此朝聖，不斷將手機遞至叮叮面前，期待牠的反應。

但近日，動物園貼出告示禁止民眾再做這些行為。對此，工作人員在動物園官方帳號上開直播時解釋，之所以阻止遊客給猩猩看手機，主要是從健康角度考慮。遊客經常讓猩猩看手機，可能導致其眼睛受損，因為猩猩無法與人類表達，也無法戴眼鏡，這種身體的病變，將使猩猩變得焦躁，並進一步導致其他健康問題。

