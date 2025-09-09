為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民眾爭相讓猩猩看手機 中國動物園出面禁止原因曝

    動物園示警，切勿讓猩猩看手機，長期下來恐影響視力，進而導致情緒焦躁。（圖擷取自微博）

    動物園示警，切勿讓猩猩看手機，長期下來恐影響視力，進而導致情緒焦躁。（圖擷取自微博）

    2025/09/09 22:37

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕先前中國上海動物園猩猩「叮叮」專注看手機畫面的神情，在網路上爆紅，遊客到動物園紛紛將手機湊近叮叮。近日園方提醒遊客，不要再給叮叮看手機，因為長期下來可能使其視力退化，眼睛受損猩猩無法表達下，恐導致牠情緒變得焦躁，進而引發其他健康問題。

    綜合媒體報導，叮叮是上海野生動物園飼養的一隻黑猩猩，生於2023年1月19日。在2025年4月15日，其因一段乖巧喝奶的影片在網路上爆紅，成為「網紅明星」。而前陣子民眾遞出手機，其專注盯著看的超萌神情，又再次掀起討論度，更有遊客為此朝聖，不斷將手機遞至叮叮面前，期待牠的反應。

    但近日，動物園貼出告示禁止民眾再做這些行為。對此，工作人員在動物園官方帳號上開直播時解釋，之所以阻止遊客給猩猩看手機，主要是從健康角度考慮。遊客經常讓猩猩看手機，可能導致其眼睛受損，因為猩猩無法與人類表達，也無法戴眼鏡，這種身體的病變，將使猩猩變得焦躁，並進一步導致其他健康問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播