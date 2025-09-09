為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大撒幣！鹿港永安宮普度撒美鈔 民眾開搶當母錢

    鹿港永安宮普度，把1元美鈔綁在紙錢上給無形好兄弟，吸引大批民眾來搶美金。（民眾提供）

    鹿港永安宮普度，把1元美鈔綁在紙錢上給無形好兄弟，吸引大批民眾來搶美金。（民眾提供）

    2025/09/09 21:46

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕普度撒美鈔又來了！彰化縣鹿港鎮永安宮今天（9日）中元普度，延續去年把1元美鈔綁在紙錢上給無形好兄弟，再度吸引大批民眾來搶美金，每個人拿到1元美金，馬上就放入皮夾，希望美鈔當母錢，來年賺大錢！

    鹿港永安宮表示，普度法會最高潮就是「登座化食」的科儀，也就是俗稱的「變食」，今年請來道長施宣熹，把普施的水果、紅龜等食物，透過科儀把食物化成千千萬萬，讓無形的好兄弟都能夠吃到飽。

    由於近年來民間認為搶到普度由道長的「施食」，如果是水果或是紅龜就是吃平安，如果是1元美鈔，就可以當成「母錢」，錢會越來越多，都會吸引男女老少都來搶「施食」。

    今年永安宮比照去年，準備108張的1元美金，民眾一搶到美金，全都放入皮夾。不少人都說，這張美金說什麼都不能花掉，今年賺錢的好運就靠它了！

    鹿港永安宮普度撒美鈔，民眾開搶當母錢。（民眾提供）

    鹿港永安宮普度，把1元美鈔綁在紙錢上給無形好兄弟，吸引大批民眾來搶美金。（民眾提供）

    鹿港永安宮普度撒美鈔，民眾開搶當母錢。（民眾提供）

    鹿港永安宮普度撒美鈔，民眾開搶當母錢。（民眾提供）

    鹿港永安宮普度法會由道長施宣熹（圖右三）坐鎮主持。（民眾提供）

    鹿港永安宮普度法會由道長施宣熹（圖右三）坐鎮主持。（民眾提供）

    圖
    圖
