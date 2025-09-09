為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    淡水老街沒落？他嘆週六造訪超冷清 一票網友反駁：不客觀

    網友發文指出，10年前淡水老街熱鬧非凡，如今卻變得很冷清，示意圖。（資料照）

    網友發文指出，10年前淡水老街熱鬧非凡，如今卻變得很冷清，示意圖。（資料照）

    2025/09/09 22:35

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國旅熱度下降，許多曾經熱門的觀光景點人潮明顯減少。網友發文指出，10年前淡水老街熱鬧非凡，如今卻變得很冷清，就連過去大排長龍的霜淇淋攤也無人問津，他不禁好奇「淡水老街是怎沒落的」？貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友日前在PTT以「淡水老街是怎沒落的？」為題發文提到，10年前淡水老街總是擠滿人潮。但如今再次造訪，卻發現整條老街冷清許多，只有三三兩兩的遊客。另外他也提到，當天正逢週六假期，天氣涼爽、陽光不烈，連昔日總需排隊的霜淇淋，現在竟無人排隊；而一旁的攤位，也已被夾娃娃機店取代。讓他不禁感嘆「淡水老街是怎樣了」？

    貼文曝光後，網友紛紛認同淡水老街逐漸失去吸引力，「老街上班超過10年，就一成不變，沒在規畫更新，整條街就只賣那幾樣」、「萬年不變的小吃，去兩三次就膩了」、「又擠又吵，各種低俗音樂噪音」、「台灣所有老街都是複製貼上，了無新意」、「就很熱，大家都去百貨公司了」。

    另外，也有不少人認為原PO觀察可能不夠全面，「這邊不是鬧區吧，老街在另一邊」、「沒落？人多到爆，擠死了好嗎，你不能故意在特定時間去拍某個角落」、「3點多熱死了，水岸邊還太陽直射，你再等一小時人就出來了」、「上次放煙火你可以看看多少人，今天太陽太大啦，水岸那熱死又是剛開學第一週」。

