新光三越中港店9/10起進貨 都發局：整棟恢復使用獲准才能復業

台中新光三越氣爆後整建近尾聲，百貨外觀施工架拆架。（圖：市府提供）

2025/09/09 21:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆後整建近尾聲，百貨外觀施工架拆架，訂9月10日上午9時起從6樓開始進貨，預計於9月25日完成全館各樓層進貨；台中市都發局除要求百貨須確實實施人流、物流及車流管制，確保公安外，待進貨完成後續仍需申請整棟恢復使用，經核准後方可復業。

都發局指出，台中新光三越百貨公司在恢復營業前，有先行進貨需求，已於8月28日備查業者所提的「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」，新光三越今（9）日依計畫函報都發局，將在9月10日上午9時起從6樓開始進貨，預計於9月25日完成全館各樓層進貨。

都發局指出，新光三越原規劃於9月5日辦理進貨，因百貨其他樓層也在進行第三公正單位公共安全和消防系統檢查；而消防系統測試，會有消防警報器測試和警報聲響起，業者擔心被誤會仍有公安問題，加上其他樓層仍有第三公正單位安檢進行，為避免動線紊亂等問題，因此無法如期於9月5日起進貨。

都發局指出，今日新光三越已依計畫函報上述因素均已規劃排除，可依管制自9月10日上午9時起開始進貨，預計至9月25日完成全館各樓層進貨。

都發局長李正偉強調，新光三越進貨完成後，後續仍須依法定程序申請整棟恢復使用，經核准後方可執行，建築物恢復使用絕對會以公共安全、消費者安全等為最高原則為第一考量。

