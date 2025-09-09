南市維護勞權 助1500多名歇業企業勞工拿回工資、資遣費

台南市推動團體協約，截至今年6月，55家企業工會中有34家簽訂協約。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府今年上半年受理921件勞資爭議調解，成立率68%，高於全國平均，透過調解人回流訓練、律師陪同調解，以及法律扶助與勞動安全基金補助，保障勞工勝訴權益。

大量解僱保護方面，自2019年至今年6月底，已認定107家歇業企業，協助1576名勞工領到工資、資遣費及退休金墊償。

台南市長黃偉哲指出，面對美國關稅影響及國際經貿變動可能衍生出的議題，政府要積極提供妥善協助，既保障勞工權益，也要在合法合理的條件下協助企業穩健經營，雙管齊下才能營造安定的勞動及產業環境。

黃偉哲也強調，勞工是城市發展的重要基石，推動穩定的勞動環境可說至關重要。有鑑於許多高科技產業進駐，投資台南的企業持續增加，請勞工局加強輔導事業單位成立勞資會議，確保勞工權益。

因應美國關稅衝擊，勞工局表示，將協助受影響事業單位依規定通報減班休息，並配合勞動部啟動補助措施。符合勞動部公告的9項行業，其通報減班休息的受僱勞工可申請薪資差額補貼，最長可領6個月，並可同時參與再充電計畫；同時提供訓練津貼，給予參訓勞工每小時190元，企業訓練費用最高補助350萬元，藉以同時協助勞雇雙方。

此外，團體協約推動，截至今年6月，台南55家企業工會中有34家簽訂協約，涵蓋率61.82%，連續8年獲勞動部優等或特優獎。協約多優於法定規定，例如奇美實業、正道工業及東盟開發提供員工紅利與超產獎金，保障勞工收益。

