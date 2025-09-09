為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中下學期起每週一次「班班喝鮮奶」 擴大補助近24萬人受惠

    台中市將推「台中有鈣讚」計畫，下學期起近24萬名孩童也能每週一次「班班喝鮮奶」。（市府提供）

    2025/09/09 21:13

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央去年曾推動「班班喝鮮奶」政策，今年未續推，台中市長盧秀燕今宣布推動「台中有鈣讚」計畫，自編近2.8億元，提供學童每週一次鮮奶，預計明年第二學期開學後正式實施，除公立國小及國小附幼外，納入市立及私立幼兒園擴大補助，共近24萬名孩童受惠。

    台中市教育局長蔣偉民指出，中央的「班班喝鮮奶」政策，原僅補助公立國小及國小附幼學童，台中市擴大至市立幼兒園及私立幼兒園幼生也補助，加計公立國小及附設幼兒園學童計16.8萬人及市立幼兒園及私立幼兒園7.2萬人，共有近24萬人受惠，預計每年自編投入2億7678萬餘元經費，推動「台中有鈣讚」計畫，讓學童每週喝一次鮮奶。

    因過去配合中央政策採將乳製品送到學校，但因學校儲存設備有限等配套不足下，引發學校配合困擾。蔣偉民指出，台中推出的「台中有鈣讚」計畫，將採「鮮奶券」模式辦理，透過數位學生證結合超商通路，讓學童每週可便利兌換1瓶鮮乳，不僅方便家長與孩子，也大幅減輕學校行政負擔，預計明年上路，可望在114年度第二學期開學後實施。

