台電興達電廠驚傳爆炸起火!疑新2號機天然氣洩漏導致 未波及儲槽

興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火。（民眾提供）

2025/09/09 21:33

首次上稿 21:03

更新時間 21:33

〔記者蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕台電高雄興達電廠今晚8點驚傳爆炸起火燃燒，相關單位動員25車63人前往搶救，據了解是新設燃氣機組基地興建中2號機組起火燃燒，未波及儲槽，目前無人員受傷受困，詳細原因仍待調查。

請繼續往下閱讀...

台電晚間表示，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。

火警發生在今晚8時許，民眾報案指興達火力發電廠發生爆炸火警，永安、彌陀沿海一帶都能看到興達電廠方向冒出火光，高市消防局動員路竹、岡山、特一等分隊共25車63人前往搶救，並加派機器人、化學車、水庫車、空拍機前往；高雄市長陳其邁第一時間獲報後、立刻偕同相關局處前往電廠。

警、消初步了解，疑似興達電廠二廠管線內燃燒天然氣，但未波及儲槽，目前無人員受傷受困、台電及外包商正在現場處理斷電及遮斷排氣，目測已無火光，起火原因正由火調人員釐清。

此外，現場有天然氣、氫氣殘留，台電人員不建議人員進入，警方現場封鎖聯外道路。

環保局表示，目前空品狀況風向為西北風，火點周邊感測器無明顯受影響高值情形，濃度3至15μg/m3。

台電高雄興達電廠今晚8點傳出火警。（民眾提供）

台電高雄興達電廠今晚8點傳出火警，警消趕往處理。（民眾提供）

興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火。（照片取自新聞電視台）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法