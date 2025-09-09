中壢慈惠堂母娘聖誕祝壽典禮 張善政祈願市民健康順利、國泰民安

中壢慈惠堂母娘聖誕祝壽典禮，桃園市長張善政（前排左四）祈願市民健康順利、國泰民安。（記者李容萍攝）

2025/09/09 20:48

〔記者李容萍／桃園報導〕今年國曆9月9日適逢農曆7月18日是王母娘娘誕辰，全國2000個慈惠堂都在今日舉行母娘祝壽典禮，是台灣的宗教特色。桃園市長張善政今日出席「中壢慈惠堂團拜祝壽大典」，也切蛋糕為母娘祝壽，發放紅蛋、壽桃給信眾，他表示，母娘信眾滿天下，許多信眾特地前來誠心祝禱，場面熱鬧莊嚴，祈願母娘庇佑市民健康順利、國泰民安。

中壢慈惠堂創建於1952年，當時是由花蓮總堂分香而來，也是全國第一間分堂，信徒眾多，已成為中壢地區的信仰中心，適逢王母娘娘生日，中壢慈惠堂董事長吳文樹、常務監事陳燦宏等人於典禮中，感謝與會貴賓及信眾一同為母娘祝壽，祝賀母娘「福如東海長流水，壽比南山萬年松，花好月圓年年在，青山綠水歲歲安」，也祝福所有信眾身體健康、萬事如意。

請繼續往下閱讀...

民政局副局長藍品畯表示，中壢慈惠堂積極投入社會公益，不但響應市府「食享冰箱X中元普度暖心送愛」活動，捐贈中元普度物資100組照顧弱勢團體；更由志工製作「母娘便當」，供應中壢區8個關懷據點；每年均捐贈白米、食品給偏遠地區學校及低收入戶等，充分展現宗教關懷社會的正面力量。

包括平鎮區長蕭巧如、中壢區副區長鄭伊庭、立委呂玉玲、市議員劉曾玉春、謝美英、彭俊豪、黃崇真、黃敬平、陳韋曄等人均一同出席

中壢慈惠堂主祀王母娘娘。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法