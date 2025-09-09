公館圓環地下道填平9/13動工 北市研議優惠措施促改搭捷運

配合公館圓環工程並提高民眾改搭捷運誘因，北市府正和台北捷運公司研議優惠措施；示意圖。（記者董冠怡攝）

2025/09/09 20:32

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環的羅斯福路車行地下道13日起動工填平，上午尖峰小時雙向計213輛次的公車，將從地下道改走平面道路，交通局提醒民眾提前出門候車之外，也可考慮搭乘捷運，捷運新店線尚餘四成運能可利用；據了解，為了配合工程並提高民眾改搭捷運誘因，北市府、台北捷運公司正在研議優惠措施，推估近期應會宣布。

北捷指出，統計資料顯示，新店線區段（新店站至台電大樓站）平日尖峰時段（早上7點至9點、下午5點至晚上7點半），每小時運能約2萬5100人，實際最高運量約1萬4800人，載客率約59%，仍有約4成的運能餘裕。

請繼續往下閱讀...

尖峰時段各路線的旅客量，會由端點站（新店站）往台北市區方向逐站累積，新店線區段實際運量最高的區間，落在公館站往台電大樓站之間。

公共運輸處說明，施工期間原行駛羅斯福路四段、五段車行地下道的公車路線，將調整改行駛平面道路，其餘行駛福和橋、基隆路、羅斯福路外側車道的公車路線，皆維持原行駛動線；所有公車路線停靠站位不受影響，車輛動態資訊可至大台北公車網站（https://ebus.gov.taipei）查詢，掌握即時班車訊息。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法