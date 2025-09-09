為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中元過後需求趨緩 北市蛋商公會:雞蛋批發價明起降為每台斤41元

    北市蛋商公會宣布雞蛋產地價即起每台斤調降2元，批發價明天跟進。（資料照）

    2025/09/09 20:17

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨中元節過後，畜產品需求漸降，也影響雞蛋買氣，北市蛋商公會今（9日）宣布即起雞蛋產地價每台斤調降2元，從33.5元調降為31.5元，批發價明天跟進，從每台斤43元調降為41元；中華民國養雞協會表示，蛋商公會調整價格都沒有和蛋農協議，都是片面決定。

    隨上週蛋價降3元，北市蛋商公會理事長林天來表示，隨中元節需求高峰後，豬肉拍賣市場、果菜批發市場都有休市，又加上菜價跌，雞蛋買氣受到影響，隨市場需求減緩，加上雞蛋產量多，決定調降雞蛋價格。

    因蛋商公會都是批發先漲、產地先跌，加上批發與產地價差高達9.5元等，引發蛋農不滿，養雞協會決定自9月起就開始自行報產地價，因雙方報價不一致，農業部上週喊話協調，今天也舉行雞蛋產銷會議，養雞協會副理事長林漢章表示，在今天會議快結束時，才收到蛋商公會通知要調價蛋價，直言蛋商公會都是自行決定蛋價漲跌，都未與蛋農商議。

    林漢章指出，目前確實雞蛋有稍微買氣減緩，但不至於有堵蛋，也指出隨兩者報價不一致，很多蛋農很無奈蛋商公會的報價，卻也擔憂雞蛋堆在雞舍後最後壞掉，又因為50多年來的交易習慣等影響，確實不少蛋農抱持「有人來載蛋」的心態就好，在向心力不足下接受蛋商公會的報價，雞協目前雞蛋產地價報價也只好同步調整到31.5元。

    林漢章表示，今天在農業部舉行的雞蛋產銷會議，雞協和蛋商公會的討論沒有結果，蛋商公會雖非常強勢，養雞協會仍會持續報價，之後畜產會的土雞、肉雞報價版，也會新增雞協報價的雞蛋產地價。

