    柯文哲交保後先吃冰棒 廖大乙曝恐有這層含義

    民眾黨前主席柯文哲8日交保後，回到新竹老家與高虹安等人先吃冰棒。（圖擷取自臉書）

    

    2025/09/09 20:04

    〔記者張協昇／南投報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案被羈押滿1年，昨（8日）交保後回到新竹老家，並未先吃豬腳麵線過運，而是吃起當地60年老店的「814冰棒」，引發揣測。民俗專家廖大乙認為，柯文哲此舉別具意義，恐怕在傳遞某些訊息，或許也在調侃有關單位，暗指「秀才遇到兵（冰），有理說不清」的意味。

    柯文哲昨交保後，直奔新竹老家依照傳統習俗先過火爐，再踩破屋瓦後頭也不回進入屋內，象徵去除晦氣及霉運，惟進入屋內後先吃當地60年老店的「814冰棒」，才食用象徵平安的豬腳麵線。

    民俗專家廖大乙表示，被關出獄或犯官符的人回到家，通常都要先過火爐，有清淨除穢意思。至於踩破屋瓦，屋瓦代表天，在地面踩破屋瓦即象徵踩破天地，有圓滿的意義，因男左女右，柯用左腳踩破屋瓦後頭也不回進入屋內，代表不會再進看守所。

    至於柯文哲進入屋內，為何未依照傳統習俗先吃豬腳麵線，而是先吃冰棒？廖大乙表示，他研究民俗數十年，從未聽說過有被關過的人出來後先吃冰去霉運，吃冰可能在傳遞某些訊息，或許有「冰釋」之意，象徵要化解與某些人的嫌隙、誤會，但恐怕也有自比秀才，暗指自己「秀才遇到兵（冰），有理說不清」意味，藉此調侃有關單位。

    民俗專家廖大乙認為，柯文哲交保後回到老家先吃冰棒，別具意義。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙認為，柯文哲交保後回到老家先吃冰棒，別具意義。（廖大乙提供）

