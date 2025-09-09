為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗縣汽車充電樁第三階段試營運 9/10投入快充充電樁

    苗栗縣汽車充電樁第三階段試營運明啟動投入快充充電樁。圖為設置於通霄日落大道的快充設備。（苗縣府交工處提供）

    苗栗縣汽車充電樁第三階段試營運明啟動投入快充充電樁。圖為設置於通霄日落大道的快充設備。（苗縣府交工處提供）

    2025/09/09 19:54

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來眾多國際車廠跨足電動車領域，國人購買電動車數量也逐漸增加。苗栗縣政府獲中央補助及自籌款共9千多萬元，設置充電樁（慢充）提供縣民與遊客使用，但民眾曾多次反映選址不佳、使用次數少等狀況。苗縣府交通工務處將於10日正式啟動第三階段試營運，投入快充充電樁。

    苗縣府交工處指出，新增的快充設備，具備CCS1與CCS2兩種主流規格，可支援市面大多數電動車型號。建置於苗栗市停二停車場、後龍鎮公所停車場、竹南公北一路停車場、竹南游泳池停車場、公館苗栗特色館、頭份童話公園（路邊）、頭份藝術公園（路邊）、竹南獅山公園停車場、通霄日落大道觀景區（路邊）、苑裡灣麗親子公園停車場及大湖公有停車場（大順醫院旁）共計11處。

    由於之前試營運曾引發民眾批評，縣府交工處歡迎民眾踴躍使用並提出意見，針對民眾曾反映的設置位置及數量問題，縣府已與廠商及各公所持續溝通，待年底統一收回縣內路邊停車收費管理後，可執行充電樁遷移作業。

