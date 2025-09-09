為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    男子愛鳥「小寶」走失 加碼懸賞10萬元求協尋

    小寶飛失至今第9天，失主再加碼懸賞金10萬元。（民眾提供）

    小寶飛失至今第9天，失主再加碼懸賞金10萬元。（民眾提供）

    2025/09/09 19:44

    〔記者湯世名／彰化報導〕加碼！1名顏姓民眾9月1日帶著飼養1年多的金頭凱特鸚鵡「小寶」到彰化市吃飯，小寶突然受驚飛走，至今下落不明，由於「小寶」如同自己的孩子，失去至今每天心急如焚，6日曾PO文稱找到小寶並歸還者將重賞6萬6000元，不過仍無所獲，今天（9日）他再加碼到10萬元，希望砸重金讓大家一起來尋鳥，趕快把小寶找回來。

    顏姓民眾說，他9月1日晚間9點半在彰化市金馬路2段～3段附近用餐時，因鳥籠不慎掉落造成門鬆開，小寶受驚嚇飛出去，從此不見蹤影。腳環顏色為鈦銀色，上面有寫集鸚社。

    他說，當初是想要養寵物鳥，花了1萬5千元購買，飼養至今1年多，已有深厚感情；小寶從小到大如同自己的孩子，失去至今每天心急如焚，或許牠已被好心人救起。懇請大家特別留意附近鄰居、長輩親友、朋友同事及周邊店家，是否有人最近撿到或飼養了鸚鵡。 原本是重賞6萬6000元，但這幾天仍然沒有小寶的消息，讓他決定加碼懸賞金到10萬元，希望砸重金能讓大家一起幫忙找小寶。

    他強調10萬元是抓到小寶的答謝獎金，抓到歸還後絕對不會有法律上的糾紛，例如侵佔這類的法律問題，大家不用擔心。

    連日來有不少熱心網友提供訊息，希望能幫忙找回「小寶」，網友還說失主砸重金懸賞愛鳥，足可見彼此感情深厚。

    飼主與小寶感情深厚。（民眾提供）

    飼主與小寶感情深厚。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播