男子愛鳥「小寶」走失 加碼懸賞10萬元求協尋

小寶飛失至今第9天，失主再加碼懸賞金10萬元。（民眾提供）

2025/09/09 19:44

〔記者湯世名／彰化報導〕加碼！1名顏姓民眾9月1日帶著飼養1年多的金頭凱特鸚鵡「小寶」到彰化市吃飯，小寶突然受驚飛走，至今下落不明，由於「小寶」如同自己的孩子，失去至今每天心急如焚，6日曾PO文稱找到小寶並歸還者將重賞6萬6000元，不過仍無所獲，今天（9日）他再加碼到10萬元，希望砸重金讓大家一起來尋鳥，趕快把小寶找回來。

顏姓民眾說，他9月1日晚間9點半在彰化市金馬路2段～3段附近用餐時，因鳥籠不慎掉落造成門鬆開，小寶受驚嚇飛出去，從此不見蹤影。腳環顏色為鈦銀色，上面有寫集鸚社。

請繼續往下閱讀...

他說，當初是想要養寵物鳥，花了1萬5千元購買，飼養至今1年多，已有深厚感情；小寶從小到大如同自己的孩子，失去至今每天心急如焚，或許牠已被好心人救起。懇請大家特別留意附近鄰居、長輩親友、朋友同事及周邊店家，是否有人最近撿到或飼養了鸚鵡。 原本是重賞6萬6000元，但這幾天仍然沒有小寶的消息，讓他決定加碼懸賞金到10萬元，希望砸重金能讓大家一起幫忙找小寶。

他強調10萬元是抓到小寶的答謝獎金，抓到歸還後絕對不會有法律上的糾紛，例如侵佔這類的法律問題，大家不用擔心。

連日來有不少熱心網友提供訊息，希望能幫忙找回「小寶」，網友還說失主砸重金懸賞愛鳥，足可見彼此感情深厚。

飼主與小寶感情深厚。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法