台中重陽敬老禮金出爐 65歲以上長輩禮金中部最優 10/8起發放

台中市重陽敬老禮金將自10月8日起發放，禮金金額在中彰投最高，65歲至89歲長者每人2000元。（社會局提供）

2025/09/09 19:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天國曆9月9日，但並不是重陽節，重陽節指的是農曆9月9日，今年因閏6月，所以重陽節會落在國曆10月29日星期三，台中市重陽敬老禮金將自10月8日起發放，敬老禮金在中彰投金額最高，65歲至89歲長者每人2000元。

台中市重陽敬老禮金將自10月8日起發放，採現金、匯款2種方式，選擇匯款者，禮金在發放首日就會匯入帳戶。社會局統計，今年領取重陽敬老禮金人口有50.6萬人，其中55至64歲原住民共4119人、65至99歲長者有50萬2875人，全市百歲人瑞共有491人。

社會局表示，65歲至89歲長者（含55歲至89歲原住民長者）每人2千元；90歲至94歲長者每人3千元；95歲至99歲長者每人5千元；100歲以上之長者每人1萬元；統計55至64歲原住民共4119人、65至99歲長者有50萬2875人，全市百歲人瑞共有491人。

社會局提醒，重陽敬老禮金發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），亦即民國49年12月31日前（原住民59年12月31日前）出生，且於114年9月8日前設籍台中市，提醒欲遷徙戶籍的長輩和家屬，務必注意自身權益和規定。

社會局也說，線上申請匯款後，社會局會以簡訊或電子郵件回覆，若接到任何以「社福補助」名義要求提供帳戶或匯款等可疑訊息，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」，也可連絡各區公所社會課及社會局查詢。

