「重點科別培育公費醫師」確認續辦 石崇良揭2大關鍵原因

2025/09/09 19:42

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部原先規劃停辦清華、中山、中興等3所院校的「重點科別培育公費醫師制度計畫」學士後醫學系公費生招生，並轉型為自費生，引起外界反彈，今確認續辦，且各校總公費生人數計150人。衛福部長石崇良解釋，延續辦理相關計畫，主要是考量偏鄉需求，以及跨領域專業人力需求的興起，本期計畫為10年計畫，且招生人數獨立於自費生的1300名限額之外。

教育部近期已收到衛福部公文，115學年度續辦的「重點科別培育公費醫師制度計畫」中，計有9校醫學公費生招生，包括台大、陽交大、成大、慈濟、輔大、義守、清大、中興、中山，其中清大、中山及中興3校學士後醫學系獲配各30名公費生名額，北醫大、高醫大、長庚大學等3校則不再招收公費生。

石崇良說明，衛福部仍在修訂公費生計畫中，但原則、精神延續前2期計畫，完整訓練後才提供服務，也會以有系統、體系方式提供偏鄉醫療資源，絕不讓公費醫師孤軍奮戰，也著重公費醫師職涯發展，兼顧國家政策需要與個人，服務期限也與前一期相同，一般6年制醫學系服務10年，學士後醫學系服務8年，目前已經將公費生的學費納入明年度的預算中，修訂後會儘快向行政院報告。

針對續辦計畫原因，石崇良解釋，從過去經驗發現，公費生的成效、貢獻非常大，偏遠地區的部立醫院有超過6成的醫師是公費生，其中金門醫院有93%為公費生，澎湖醫院70%為公費生，換言之，若沒有公費生投入偏鄉服務，離島偏鄉恐怕會有嚴重的醫師荒。

此外，石崇良表示，隨著科技發展，醫療產業對於跨領域人才的需求提升，學士後醫學系公費生本意就是希望借重有志於服務醫療領域者的第二專長，協助醫療發展，培育時間也相對較短，未來有助於擴大因應「醫師科學家」的需求，對國家未來醫療生技產業發展作出貢獻。

石崇良強調，新一期計畫最重要的是善待公費生，而不是讓學生覺得自己簽下賣身契，即使在偏鄉服務，也要能夠作為可長可久的職涯發展選擇，會搭配醫學中心支援偏鄉計畫進行，不讓公費醫師在偏鄉孤軍奮戰，且近年來公費醫師在服務期滿後，持續留在偏鄉服務的人數也有增加趨勢。

但對於現行1300人的一般醫學生招生總量上限，石崇良說，衛福部也考量醫學系畢業生的服務範圍不再只限於臨床，更可能擴展至新興科技、新藥研發的醫師科學家需求，將委託國衛院針對新興醫療型態、科技發展下所需的醫學系員額進行研究與評估，另也預計於116年進行整體醫療員額評估。

