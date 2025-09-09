屏東長照2.0社整中心個案員離職率逾2成 縣府：已優化徵才機制

個管員到家訪視關懷。（屏東縣政府提供）

2025/09/09 19:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣65歲以上人口16萬多人，已是超高齡社會，縣府率全國之先2023年成立長照處；審計部屏東縣審計室針對去（2024）年長照2.0業務發現，整合型服務中心布建家數未達預期目標，個案管理員離職率逾2成。屏東縣府長照處說明，今年新增遴選3家社整中心後，服務涵蓋率達100%，並已優化徵才招募機制。

審計室指出，屏縣為落實長照2.0在地老化政策目標，建構以社區為基礎的整合式服務體系，但整合型服務中心布建家數未達預期目標、部分鄉鎮尚未設置在地辦公處所，個案管理員離職率逾2成，縣轄福利地圖仍有長照服務資訊未適時更新，有待持續檢討精進。

請繼續往下閱讀...

屏東縣府長照處今（9）日回應指出，社區整合型服務中心是由個案管理員執行照顧計畫擬訂、服務連結、長照服務提供的聯繫、協調等任務，與長照處照管專員相輔相成，齊力為長照服務資源的輸送及其品質把關。原規劃全縣布建目標為37家，今（2025）年新增遴選3家後，目前已達38家，38家社整中心共設置45處辦公處所，每個行政區域均有1家以上的社整中心提供服務，服務涵蓋率為100%。

針對個案管理員離職率問題，長照處表示，從去（2024）年個案管理員離職異動原因分析，多數是因為新進個管員無法適應個管工作及時效壓力為多，因此長照處已加強輔導各特約單位優化徵才招募機制，並強化新進人員教育訓練，將人力管理納入年度考核指標，希望社整中心提升人員留任率，並讓既有個管員將個案管理專業知能與技巧傳授給新進個管員，減少新進個管員於適應期的衝擊。此外，福利地圖部分已配合社會處每月進行長照服務資源的更新。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法