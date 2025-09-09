為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    聯合評鑑丙等 雲林長愛家園育幼院被停業一年

    雲林縣私立長愛家園育幼院因評鑑丙等被裁處停業1年。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣私立長愛家園育幼院因評鑑丙等被裁處停業1年。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/09 19:32

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長愛家園育幼院因中央聯合評鑑結果丙等，輔導改善複評仍未通過，雲林縣府7月25日發文裁處育幼院停業一年，從院方7月29日簽收日起生效。院方表示，對於停業結果不服已向衛福部提訴願。

    社會處表示，評鑑工作是中央在2023年執行，針對育幼院2022年營運狀況做評鑑，內容有行政組織與經營管理、建築物環境與設施設備、專業服務、權益保障等4大項目，結果長愛家園有30多項缺失，其中又以行政組織與經營管理、專業服務缺失最多。

    社會處指出，去年評鑑結果出爐為丙等，縣府即啟動輔導，並安排專業協助，但在輔導期間發生工作人員不當對待兒少事件，加上今年1月複評仍未通過，因此裁處停業一年。

    社會處表示，長愛家園2018年立案服務，核定36床，停業前共安置17名未滿18歲孩子，最小僅4歲，裁處停業1年，孩子已由原負責社工協助安置到其他機構。

    育幼院方人員說，今年7月才帶孩子完成單車環島，回來就接到縣府停業一年的通知，工作人員及孩子都不能接受，評議書提到的缺失，例如未提供良好安置環境、財務管理疑慮、不當對待事件等，有些是院方發現主動通報，沒想到卻被列入評鑑扣分。

    院方表示，根據兒童及少年福利權益保障法規定，評鑑丙等可處罰鍰，情節嚴重始得停業，縣府逕行祭出最重處分，對這樣評鑑結果及處分難以接受，已提出訴願。

    熱門推播