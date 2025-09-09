為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北捷辦「搭捷運聽民歌」 APP抽票方式挨批資訊不清、不便

    北捷10/18辦民歌公益演唱會，可透過台北捷運GO APP抽票。（北捷提供）

    2025/09/09 19:09

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今年適逢民歌50週年，台北捷運公司10月18日推出「搭捷運 聽民歌」公益演唱會，將邀請萬芳、殷正洋等經典歌手。不過，台北市議員詹為元指出，活動規劃透過「臺北捷運Go App」進行抽票，但設計不佳，沒有告訴新會員要「輸入邀請碼」才能拿點數換抽票資格，且無補救方式；另針對舊會員，捷運點數主要來自「常客回饋制度」的回饋金轉換，但要到捷運站加值機靠卡設定才能取得，現在去靠卡還要等隔月才能入帳，無法及時使用參加抽票。

    北捷回應，已啟動補救機制，活動期間加入會員未輸入民歌邀請碼，可透過北捷臉書公告的google表單，或是致電客服申請補填，也加強於APP宣傳，以利操作；活動當天，有索票未到者，現場將視情況適度開放候補入場。

    詹為元表示，北捷希望大家加入APP會員，所以在抽票設計上，新會員可於註冊時輸入邀請碼、獲得捷運點數以換取抽票資格，舊會員則可憑既有捷運點數直接兌換參加。

    他說，這本是美事一樁，卻因設計不佳，可能讓許多人無法抽票，活動海報只放了一個 QR Code引導下載App，卻沒有告訴大家「必須輸入邀請碼」才有點數抽票資格，且無法補救；至於舊會員，捷運點數除少數活動贈送外，主要來自「常客回饋制度」的回饋金轉換，這是依照前一個月搭乘次數計算比例而產生，會在次月自動加值到票卡內，捷運點數則要另外去捷運站加值機靠卡設定，才能將原本入卡的「回饋金」轉換為「捷運點數」。

    詹為元建議，北捷應該在海報與App首頁，清楚揭示邀請碼及抽票方式，並提供補填或修改機制，避免新會員因資訊不足喪失資格；此外，也應同時檢討捷運點數制度，讓參與流程更透明、更簡單，讓大家都能輕鬆參與，一起享受音樂、共享城市的美好。

