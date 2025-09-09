週三高溫炎熱！大台北上看36度 午後山區慎防局部大雨

週三台灣各地及澎湖地區為多雲到晴。（資料照）

2025/09/09 21:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（10日）台灣各地及澎湖地區為多雲到晴；金門、馬祖則有局部短暫陣雨。午後，西半部及其他山區，亦有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週三金門、馬祖不定時有局部短暫陣雨；台灣各地及澎湖地區為多雲到晴。午後，西半部及其他山區，將有局部短暫雷陣雨，而對流發展旺盛時，應留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，外出最好攜帶雨具以備不時之需。

溫度方面，週三各地高溫普遍約32至34度，其中在大台北、南高屏地區，恐有局部36度以上高溫發生的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到32度；金門為多雲短暫陣雨，約27到32度；馬祖為多雲短暫陣雨，約27到32度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，午後配合熱力作用雲量增多，局部地區會有雷陣雨，降雨範圍大致落在西半部近山區及各地山區，因此山區易有較大雨勢的發生，大台北地區及平地仍有局部短暫陣雨。

紫外線指數方面，週三連江縣、高雄市為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為西南風轉偏東風，西半部稍易累積污染物。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

週三局部高溫可達36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

