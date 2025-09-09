為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南監農曆7月也辦普度法會 為「好弟兄」灑淨、除戾氣

    台南監獄舉辦普度法會，收容人接受灑淨儀式。（記者吳俊鋒攝）

    台南監獄舉辦普度法會，收容人接受灑淨儀式。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/09 18:47

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕法務部矯正署台南監獄今天下午舉辦農曆7月普度法會，主旨不在祭拜「好兄弟」，而是邀請佛光山團隊來誦經、祈福，推廣孝道與感恩，為收容人灑淨、除戾氣，進行心靈的陶冶，帶給鐵窗內的「好弟兄」正向能量。

    農曆7月也被視為慎終追遠、緬懷祖先的重要節日，台南監獄中元期間都舉辦普度法會，希望藉此搭起心靈橋樑，引導收容人體認孝道與感恩的真諦，更透過誦經祈福，將慈悲能量化做對機關的平安祝禱。

    以「點亮心燈」為主題的孝道月普度法會，今天下午在樹德大樓禮堂舉行，攜手佛光山慈悲基金會與南台別院共同策辦，60名收容人到場。

    法會由南台別院覺鴻法師主持，帶領大家誦經，並進行灑淨、祈福儀式，團隊也走訪監獄各工場、舍房，以及同仁辦公處所，驅除戾氣、共沐佛光。

    南監典獄長邱泰民也出席活動，向佛光山團隊表達感謝之意。他強調，孝是一切善行的開始，透過法會的洗禮，傳達感恩的重要，期許收容人奮發向上，未來能以全新姿態回歸社會。

    邱泰民也希望藉由信仰的力量，弘揚孝道，懂得感恩的真諦，以帶來正能量，陪伴收容人走向新生的道路。

