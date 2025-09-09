拆公館圓環遇捷運南環段施工恐塞爆？ 北市評估影響不大、但仍緊張

捷運南環段施工期間大區域改道示意圖。（擷取自台北市捷運局官網）

〔記者董冠怡／台北報導〕羅斯福路公車地下道填平工程，預定13日凌晨零時動工。從市長蔣萬安3月拍板定案後，在地大安、文山區跨黨派市議員擔心，如遇上捷運南環段施工，將嚴重影響南區通勤動線，多次提醒將捷運南環段工期一併納入整體交通評估。對此，台北市交通局及捷運局表示，南環段施工主要影響範圍，集中於東西向主要幹道木柵路；捷運施工及相關交通維持措施，與公館圓環拆除期間的整體交通影響不大。

南環段6座車站分成2個區段標（CF670A、CF670區段標）。CF670A包含Y01及Y1A站，2023年6月13日開工，均施作車站擋土壁中；CF670包含Y2A、Y03、Y04及Y05站，今年3月28日開工，目前Y2A及Y03站正進行人行道削減作業、Y04站進行試院路4巷拓寬、Y05站於新北市遠東工業園區，屬於路外基地，目前完成管線遷移，準備進行車站擋土壁工作。

捷運局二工處指出，南環段施工主要影響範圍，集中於東西向主要幹道木柵路，施工期間為引導車流避開木柵路，規劃大範圍改道動線，主要替代道路包括，萬芳路、興隆路及木新路等東西向道路，其餘道路作為連接替代道路的輔助路網。經評估，南環段施工及相關交通維持措施，與羅斯福路公館圓環拆除期間的整體交通影響不大。

交通局先前曾說，捷運局現階段主要是在做南環段動工前的準備（人行道削減等），如要避開南環段動工，畢竟捷運工程一動多年，公館圓環仍要盡早處理，外界關心南環段施工會不會使羅斯福路更塞，依車流狀況來看，南環段是東西向、羅斯福路是南北向，相對不受影響，不過公館圓環施工期間（2個月）仍會比較緊張，希望能在較大型的工程項目開始前，趕快先處理好。

