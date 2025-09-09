為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    逆轉！大豐等2家有線電視業者 被改判應支付頻道授權費共1.87億給代理商

    有線電視頻道授權費爭議再起！高等法院審理後改判大豐等2家有線電視業者，應支付頻道授權費給代理商共1.87億元。（記者楊國文攝）

    2025/09/09 18:56

    〔記者楊國文／台北報導〕有線電視頻道授權費爭議再起！全球數位媒體公司指控大豐、台灣數位寬頻等2家有線電視的頻道授權契約，已於2016年底結束，未再續約，竟從2017年1月起至2020年11月間持續播送頻道，打官司要求支付頻道授權費，一審判全球數位媒體公司敗訴，全案上訴，高等法院判決大逆轉，改判大豐應支付授權費1億2165萬多元、台灣數位寬頻應支付6583萬多元。可上訴。

    全球數位媒體公司主張，該公司是頻道代理商，大豐有線電視、台灣數位寬頻有線電視公司均為系統業者，雙方間就八大第1台等11個頻道在新北市板橋區、土城區（即新北原區）及新北市中和區、永和區、樹林區、鶯歌區、三峽區（合稱新北擴區，與新北原區，合稱新北全區）的頻道授權契約（稱2016年原區契約、2016年擴區契約），均於2016年12月31日屆滿，未再續約，已無契約關係存在，大豐、台灣數位寬頻公司仍於2017年1月至2020年11月期間持續播送該頻道而受有利益。

    全球數位媒體公司要求依據民法第179條規定，大豐公司、台灣數位寬頻公司應分別給付授權金1億2165萬多元、6583萬多元。

    新北地院判決全球數位媒體公司敗訴。全球數位媒體公司不服，上訴高等法院。

    高等法院審理後認為，審酌相關會議紀錄內容及證人證詞，可知全球數位媒體公司於2019年10月16日會議協商時，雖曾就2017年至2019年的計費戶數，與大豐等2公司達成共識，但全球數位媒體公司的代表表明尚待董事會同意並簽約，不能認定談判過程中就計價戶數達成共識，已具有拘束雙方的效力，且雙方在上述會議就其他協議事項均未討論，難認已就大豐等2公司所稱的協議達成合意。

    高院指出，2016年原區、擴區契約授權期間屆滿後，大豐等2公司未再與全球數位媒體公司簽約，雙方也無上述協議存在，則大豐等2公司於2017年1月至2020年11月期間持續在其經營的新北全區播送頻道，受有利益，全球數位媒體公司依民法第179條規定請求大豐2公司返還所得利益，為有理由，一審判決有違誤，改判大豐應給付1億2165萬多元、台灣數位寬頻應給付6583萬多元。

