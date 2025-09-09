核三除役後核安演習 模擬複合式災害致燃料池受損輻射外洩應變能力

為因應核三廠處除役過渡階段，核安第31號演習首次模擬複合式災害導致用過燃料池受損，以多元變通方式進行注水，防止放射性物質外釋等，全面檢視核災應變量能。（台電提供）

〔記者黃宜靜／屏東報導〕為驗證核三廠面對天災、火災、核子事故等狀況的應變能力，行政院核能安全委員會、台電等單位自今（9）日起至11日，連續3天進行核安第31號演習，今為演習首日，於核三廠內進行，為因應核三廠處除役過渡階段，因此首次模擬複合式災害導致用過燃料池受損，以多元變通方式進行注水，防止放射性物質外釋等，全面檢視核災應變量能。

核安會表示，首日參考演練重點在：啟動備用電源、用過燃料池緊急補水、消防應變、多功能作業機路障排除及輻傷救護等作業，並參考日本能登半島地震狀況模擬可能應處情境，強化核電廠在複合災害條件下的應變韌性與整備作為。

核三廠工作人員指出，目前核三廠運轉40年，2部機組各約產生1900束的核燃料，並放置於燃料池，以持續冷卻用過燃料棒的溫度，確保燃料安全；再者，燃料放在水池水面下6公尺深處，可隔絕核燃料產生的輻射，確保人員的輻射安全。

核三廠工作人員表示，除役過渡的電廠事故風險低，但演習仍從嚴假想電廠面臨複合式災害與核子事故等；核三廠廠長高超表示，由於機器經過嚴謹設計，安全效能都是經過完整的維護、保養和檢查，所以未發生過燃料池裝卸機組掉落事件。

核三廠工作人員表示，此次演練假想恆春地區發生地震併同核三廠用過燃料池受損複合式核子事故，因此除了2處原有水源外，增加消防水、生水池、龍鑾潭淡水等，以多元變通方式進行注水，防止放射性物質外釋。

核安會提醒，為確保發生核子事故時，通知民眾的多元訊息管道可正常運作，核安演練將於9月10日上午9時30分於恆春鎮、滿州鄉發送核子事故預警訊息，並搭配災防告警細胞廣播服務（CBS）、手機簡訊（LBS）與LINE群組等管道發布通知，請民眾收到訊息時不用驚慌；若在演習期間行經演習區域，也請配合交通管制

