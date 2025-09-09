垃圾袋顏色之爭！彰化4成民眾愛用黑色、麻布袋 環保局曝隱憂

彰化縣約有6成民眾會用透明塑膠袋裝垃圾。（環保局提供）

2025/09/09 18:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕垃圾車壓縮爆炸的新聞時有所聞，畫面驚險，為了避免危險物混進垃圾車，彰化縣環保局鼓勵使用透明垃圾袋。不過縣內還有約4成民眾習慣用黑色袋或麻布袋丟垃圾，清潔隊員還要額外花時間破袋檢查。

彰化縣環保局去年7月起推動「破袋檢查」，實施滿一年，垃圾量已成功減少逾4.1萬公噸，減量幅度達16%。不過環保局指出，目前垃圾清運路線上，使用透明或半透明垃圾袋的比例約有6成，能讓清潔隊員一眼辨識垃圾內容物，快速過袋，也避免電池、瓦斯罐等危險物混入垃圾車。但黑色袋或麻布袋看不透，隊員只能逐一打開檢查，拖慢清運進度，也讓工作壓力更大。以福興鄉為例，隨著透明袋使用率提升，清潔隊停下來檢查的次數變少，收運流程比以前順暢。

對於垃圾袋該不該「透明化」，民眾看法不一。支持的民眾認為，透明袋方便，垃圾一清二楚，節省大家的時間。不過，也有民眾覺得，黑色塑膠袋和麻布袋體積大，能裝得量比較多，材質不易破損，用得很習慣了！還有民眾表示，用袋子的顏色來判斷是否落實垃圾分類，會有盲點。

環保局強調，目前並沒有強制規定一定要用透明袋，只是鼓勵大家配合，一般垃圾可用透明、米色半透明或市場常見的紅白條紋袋，只要能看清楚內容物即可；至於麻布袋等不透視容器，建議專用於回收物，不但能重複利用，也符合源頭減量的方向。

