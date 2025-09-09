LINE回訊息驚見「AI回覆新功能」！台灣網友嚇傻：太恐怖

有網友今日在社群發文，表示在使用通訊軟體「LINE」時，赫然發現新功能「AI回覆」。示意圖。（彭博）

2025/09/09 18:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今日在社群發文，表示在使用通訊軟體「LINE」時，赫然發現新增的「AI回覆」功能，文章曝光後，引發網友討論，不少網友直呼：「好噁」、「有點太可怕了。」

原PO今日在Threads上發布一張截圖，可見在原先輸入訊息處，竟有AI預設的4則訊息讓供選擇回應，原PO也驚訝問：「什麼時候多了AI 自動回覆的功能？！我居然現在才發現。」

請繼續往下閱讀...

貼文PO曝光後引發網友熱議，紛紛留言表示：「好噁心的功能」、「到時候都不知道對面是不是真人了」、「這樣我才不要用 很怕是假真人回覆」、「人與人之間的信任要瓦解了」、「敷衍的最高境界」；也有網友打趣：「好像遊戲 選擇哪篇文看會變什麼選項」。

另外包含本報實測在內，有不少網友表示即便更新LINE，也沒有看到這項功能；另外有日版LINE用戶分享，使用AI對話建議前必須簽署資訊使用同意書，其中包括同意LYC（LINE母公司）會在用戶持有LINE帳號期間，收集與使用用戶相關的資訊，並可能與子公司、關聯公司及外包商共享等事項。

根據《NOWNEWS》報導，LINE台灣官方對此表示，該功能為新推出功能，僅日本限定服務，但並沒有正面回應台灣是否會跟進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法