北模作文題「我的媽媽是代理孕母」! 學生直呼沒有選擇只能作答

新課綱強調素養題，近年大考也越來越多時事題目。考生示意圖。（資料照）

2025/09/09 18:29

〔記者甘孟霖／台北報導〕新課綱強調素養題，近年大考也越來越多時事題目。今（9日）有高中生表示，北模（北區模擬考）作文題目竟然是「我的媽媽是代理孕母」，引發許多討論，不少人直呼題目設計「太噁心」。

今日有許多高中生在社群媒體上討論此事，北模作文題目內容涉及「媽媽是代理孕母」，題目假設台灣代理孕母合法，且學生的媽媽決定成為代理孕母，要求以第一人稱視角，撰寫一篇文章，從媽媽決定後，到懷孕生產過程中，考生的思考與情感轉折，可以選擇任何立場，誠實寫出內心的掙扎與不安，或是理解與感動。

此外，題目也提供範文，內容敘述母親當上代理孕母，強調母愛的偉大，幫助他人完成夢想，是愛的延續。範文內容更被批是噁心的洗白操作。

不少學生都認為以代理孕母出題非常不妥，更有人直呼「太噁心」，認為代理孕母牽扯許多倫理問題。有網友質疑，是否透過模擬考這樣的大型考試，趁機偷渡支持代理孕母的價值，因題目已經預設好框架了。

相關文章引起熱烈討論，「最可怕的是學生們沒有選擇，只能作答」、「從青少年開始服從性測試」、「從網路上看到的指引跟範例完全不適合做為客觀公正的命題，滿滿的預設立場看了很噁」、「我沒想過會有讓我這麼生理不適的題目」、「強迫反對派批評自己的母親，這情境真的大可不必」。

