台灣觀光協會論文研究與短影片學生競賽 總獎金54萬

台灣觀光協會獎學金徵件中，獲獎者將於「台灣觀光協會捐贈人年會」授獎。（台灣觀光協會提供）

2025/09/09 19:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣觀光協會推出論文研究與短影片獎學金，邀請高中職以上學子投稿參賽，兩項目各取前三名及佳作，總獎金54萬元。徵件日期至2025年10月15日止。

台灣觀光協會擁有近70年歷史，以培育觀光人才為創設宗旨，並設有「觀光研究獎學金」與「不可錯過的台灣之旅短片獎學金」。

「觀光研究獎學金」鼓勵大學生及研究生以創新思維探討觀光相關主題，希望能有益於台灣觀光發展，從相關產業到政策、行銷、市場等，前三名獲獎者獎學金分別為20萬元、10萬元及5萬元。個人或團隊均可報名，報名資格限在台灣就讀大學以上的在學學生，不分國籍、不限科系，研究內容與觀光相關皆可報名。

「短片獎學金」以「不可錯過的台灣之旅」為主題，邀高中職以上學生以IG Reels短影音形式拍攝，並推薦至多三處台灣特色景點，展現台灣旅遊魅力，希望能藉此向國際行銷台灣。短片獎學金於線上報名，前三名獲獎者獎學金分別為新台幣5萬元、3萬元及2萬元。

兩項獎學金獲獎者將於「台灣觀光協會捐贈人年會」授獎，簡章下載和活動說明請見台灣觀光協會官網 （https://reurl.cc/VWEXZQ），或電子郵件洽詢weiya@tva.org.tw、來電02-27522898分機18孫小姐。

