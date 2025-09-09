高雄數位市民平台註冊率才2％！ 議員：應設法讓市民「有感」

高市議會今由陳慧文、邱俊憲、湯詠瑜及張博洋等4位議員聯合主持公聽會，與專家學者討論高雄數位市民平台註冊率太低的改善方向。（陳慧文團隊提供）

2025/09/09 18:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕 針對「高雄數位市民平台」註冊數僅佔全市人口不到2%，遠落後其他主要城市，高市議會今由陳慧文、邱俊憲、湯詠瑜及張博洋等4位議員聯合主持公聽會，要求市府正視問題、改善平台機制，設法讓市民有感。

公聽會集結市府局處、學者專家與業界代表，共同為高雄智慧城市轉型擘劃新藍圖，強調應從「整合單一入口」、「創造使用誘因」與「建立數位信任」等三大面向著手，打造真正便民、高效且安全的數位服務生態系。

邱俊憲建議整合LINE為單一入口，介接現有認證金鑰，讓市民享受如網路報稅般的便捷體驗；陳慧文認為平台當前最大困境是市民「不知道、用不到」，強力建議市府應將平台與每年例行跨年晚會、奶茶節、聖誕節等活動「強制結合」。

湯詠瑜聚焦數位轉型核心的「信任」議題，要求市府未來與LINE、Google等第三方平台合作時，合約中的個資保護條款必須「高於個人資料保護法的標準」；張博洋提醒公聽會旨在尋求便民與保障隱私的最佳平衡點，提醒市府在推動電子化、智慧化服務同時，須謹慎處理個資保護的法律紅線。

公聽會揭露該平台至年初註冊會員僅約4萬人，佔全市人口不足2%，與台中市39.2萬會員或桃園高達八成普及率形成巨大落差；勤業眾信副總經理蘇盈誠、高科大教授陳法彰與徐偉智等專家學者一致認為，平台服務碎片化、使用者體驗不佳是主因。

研考會回應將依循「橫向整合、縱向深化、全面拓展」的三維創新策略持續優化平台，後續會以「好孕行得通」乘車券數位化比例高達99%為參考案例，將此經驗推廣至其他服務。

