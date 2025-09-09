為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃青志工隊走入社區與銀髮族共學共創 助長輩辨識詐騙

    桃市府青年局9日上午於桃園區大檜溪社區活動中心舉辦「手機樂齡學堂」志工服務活動，由專業講師與青年志工帶領長輩進行手機防詐宣導與功能教學。（青年局提供）

    桃市府青年局9日上午於桃園區大檜溪社區活動中心舉辦「手機樂齡學堂」志工服務活動，由專業講師與青年志工帶領長輩進行手機防詐宣導與功能教學。（青年局提供）

    2025/09/09 19:10

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今（9）日上午於桃園區大檜溪社區活動中心舉辦「手機樂齡學堂」志工服務活動，作為10月重陽節的暖身前導，由專業講師與青年志工攜手，帶領長輩進行手機防詐宣導與功能教學，並加入帶動跳互動，展現跨世代交流的溫馨情誼，青年局也預告將持續推出系列重陽節活動，包括社區家電維修、長者訪談、糕餅製作送暖等，鼓勵青年陪伴長輩共學共創。

    青年局長侯佳齡表示，隨著行動科技普及，詐騙手法日益翻新，長者往往成為鎖定對象，此次活動特別邀請中華電信專業人員擔任講師，透過實例分享與簡易操作，協助長輩辨識來電詐騙話術、陌生簡訊及可疑連結，並學習反詐騙口訣與應對方法，並由青年志工1對1耐心指導，協助熟悉手機密碼鎖定、網路連線、應用程式安裝，以及拍照與圖片編輯技巧，鼓勵長輩善用科技工具，強化資訊安全並豐富生活應用。

    侯佳齡表示，青年志工隊長期深耕社區，服務對象多元，曾協助孩童繪畫與手作、支持巡守隊淨溪防汛、製作餐盒送暖等，展現青年從鄰里做起、關懷社會的公益行動力，未來將持續透過志工服務推動跨世代交流，讓青年與長輩彼此理解、互相支持。

    桃市府青年局9日上午於桃園區大檜溪社區活動中心舉辦「手機樂齡學堂」志工服務活動，由專業講師與青年志工帶領長輩進行手機防詐宣導與功能教學。（青年局提供）

    桃市府青年局9日上午於桃園區大檜溪社區活動中心舉辦「手機樂齡學堂」志工服務活動，由專業講師與青年志工帶領長輩進行手機防詐宣導與功能教學。（青年局提供）

