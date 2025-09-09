快儲水！高雄10區9/10起停水39小時 設104處加水站

水公司今完成設置104處臨時加水站，提供民眾取水使用。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市岡山等10區因捷運工程遷改自來水管線，明天9月10日9時起至11日24時停水39小時，總計影響15.8萬戶用水；水公司今完成設置104處臨時加水站，以及2處工業載水點，提供民眾取水使用。

水公司配合高雄捷運工程辦理自來水管線遷移，阿蓮、橋頭、梓官、路竹、岡山、永安、彌陀共7區全區停水；另有3區部分停水，包括楠梓區藍田、中興、中和里，燕巢區海城社區、茄萣區興達火力發電廠。

此外，楠梓區共17里水壓降低，包括福昌、仁昌、裕昌、隆昌、興昌、泰昌、秀昌、加昌、廣昌、和昌、久昌、宏昌、大昌、盛昌、國昌、建昌、慶昌里。

水公司今完成岡山等7區設置104處臨時加水站，楠梓區有中山高中、援中國小等，岡山區有水公司岡山服務所、岡山國小、和平國小、前鋒國中、本洲里及協和里活動中心等；梓官區有梓官分駐所、梓信里活動中心、蚵寮國小後門、中崙里活動中心等。

彌陀區在公所、消防分隊、壽齡國小、舊港里活動中心、彌陀活動中心、南安國小等；橋頭區為公所、橋南里長服務處、甲北里辦公處等；路竹區有公所、路竹體育園區、路竹區老人活動中心；阿蓮區則設於阿蓮農會等。

水公司也完成2處工業用水載水點，設於澄清湖給水廠及臨海工業區，提供產業以水車載水。

