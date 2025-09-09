讓飲用水更乾淨 環境部測PFAS均合格、再增6項污染物檢測

環境部針對飲用水水質標準，加嚴PFAS管理，並公布最新6項新興污染物指引值，未來不排除納入標準管理。（環境部提供）

2025/09/09 17:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了讓飲用水更加安全，環境部去年制定水質標準的PFAS項目，率亞洲之先、跟上國際趨勢，今（9日）公布初步結果，已完成130座大型淨水場檢測，結果均符合標準，供水量占全國91％；今也同時宣布，再增6項新興污染物指引值，鍺、鉈、硼、微囊藻毒-LR型、DEHP（塑化劑）及「20項全氟及多氟烷基物質（PFAS）總和」，提醒淨水場注意，未來不排除列水質標準管制。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，PFAS是難分解的有機物，常見在鐵氟龍盤子，部分防水衣物、容器，連消防泡沫都有，化妝品、食品容器、一次用包材等過去也都曾被檢出，而若透過飲用水進入人體，累積將帶來健康風險，但PFAS上萬種，國際上針對毒性強的先進行管制，我國化學署也列禁限用名單逾500項。

請繼續往下閱讀...

去年11月環境部修正飲用水水質標準，納入PFAS項目限值，王嶽斌說，今年累計已完成130座大型淨水場檢測，結果均符合標準，供水量占全國91％，顯示我國自來水水質PFAS普遍安全尚無風險，進一步分析，地面水源PFAS普遍低於地下水源；以北、南及東部PFAS普遍極為微量水質良好，僅中部少數水樣略高，但仍合於標準。

王嶽斌表示，也滾動式檢討飲用水質標準，今也宣告新增6項新興污染物指引值，強調指引值超標不會處罰，但目的類似「準標準」，提醒淨水場注意、了解來源並提升淨水程序，未來有可能轉化成管制標準。

6項新增污染物為：鍺、鉈、硼、微囊藻毒-LR型、DEHP及「20項全氟及多氟烷基物質（PFAS）總和」；王嶽斌解釋，有關20項PFAS總和，是參考歐盟最新飲用水指令，該指引值為100ng（奈克）每公升，強調不是純的東西，對健康都有一些風險，將持續前瞻管理，確保飲用水安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法